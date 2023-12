Van 't Schip meldt blessure bij Ajax: 'Medische staf adviseerde een wissel'

John van 't Schip is zeer tevreden over de manier waarop Ajax donderdag voor de dag kwam in de Europa League tegen AEK Athene (3-1 winst). De trainer greep met zijn ploeg de laatste strohalm in Europees verband en bekert na de winterstop verder in de Conference League. "Het was een finalewedstrijd, die we op een karaktervolle manier hebben weten te winnen", aldus Van 't Schip voor de camera bij ESPN.

Van 't Schip moest door de afwezigheid van Steven Bergwijn (liesblessure) en Steven Berghuis (schorsing) improviseren. "We hadden weer een heel jong elftal op het veld. De wijze waarop we hebben gestreden was voorbeeldig. We hadden er nog twee goals of meer bij kunnen maken, we hadden echt honderd procentkansen."

Brian Brobbey stond ondanks lichte hamstringklachten aan de aftrap tegen AEK. De centrumspits van Ajax moest in de rust echter afhaken. "Hij heeft afgelopen dagen ook wat minder getraind, ook met het oog op de wedstrijden die nog gaan komen."

"In de rust kregen we van de medische staf en ook van Brian zelf te horen dat het beter was om niet verder te gaan, omdat het weer een beetje opspeelde." Devyne Rensch viel na een botsing met zijn eigen keeper Diant Ramaj uit. "Devyne is oké. Het gaat goed. Hopelijk is hij er zondag gewoon weer bij." Dan speelt Ajax in de Eredivisie thuis tegen PEC Zwolle.

Van 't Schip vindt het mooi dat hij Tristan Gooijer donderdag zijn officiële debuut bij Ajax kon laten maken. "Hij viel goed in", vindt de coach. "Hij had kunnen scoren ook, als Akpom hem tenminste gezien had..." De spits verzuimde een-op-een met de keeper om de bal breed te leggen op Gooijer, hetgeen een vrijwel zeker doelpunt had opgeleverd.

"Maar Gooijer deed het goed. Hij speelde niet op zijn eigen positie, want hij is een meer verdedigende rol gewend, maar waar hij kwam deed hij het goed." De rechtsback kreeg een gelegenheidsrol rechts op het middenveld.

"Hij gaf ook een goede bal op Akpom, die daardoor kon scoren. Mooi dat we er weer een bij hebben die vanuit de eigen jeugd zijn debuut heeft gemaakt."

