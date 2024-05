Van 't Schip maakt verwijt aan Ajax: 'Er zat meer in dan plek 5, indien...'

John van 't Schip is tevreden met het veiligstellen van de vijfde plek met Ajax. De scheidend hoofdtrainer is na de 3-0 zege op Almere City FC van mening dat er zelfs meer in had gezeten voor de Amsterdammers. Van 't Schip had dolgraag meer versterkingen willen zien. "Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over."

Toen Van 't Schip instapte als opvolger van Maurice Steijn, stond Ajax onderaan in de Eredivisie. De coach noemde toen direct plek vijf als hoofddoelstelling. "We hadden er zelfs meer uit kunnen halen, maar dan hadden we meer moeten doen in de winterstop. Dat is niet gebeurd", aldus Van 't Schip tegenover ESPN.

Ajax haalde in januari Jordan Henderson als enige versterking binnen. "Dat is een beslissing van de club. Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Ik heb dat zeker aangegeven, maar de club heeft anders besloten."

"Met extra spelers had je al een voorschot kunnen nemen op de zomer", stelt Van 't Schip. "Spelers zouden dan al een half jaar hebben kunnen wennen. Er moeten sterkhouders bij komen en er moet op een goede manier doorgeselecteerd worden."

Toch kan Van 't Schip leven met plek vijf. "Waar we vandaan kwamen en waar we nu staan, en gezien de omstandigheden die niet ideaal waren, denk ik dat het een goede prestatie is. Sinds ik het heb overgenomen hebben we denk ik meer punten gehaald dan AZ en FC Twente."

Ajax presteerde niet constant genoeg om bij de eerste vier te komen. "We hebben veel punten verspeeld in midweekse wedstrijden, waarin we in de laatste minuten goals weggaven."

"Ik denk dat zulke late tegengoals ons wel tien punten hebben gekost", aldus Van 't Schip. "Dat is voetbal, daar moet je klaar voor zijn. Dat was deze selectie niet, ook door blessures van belangrijke spelers."



