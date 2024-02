'Van 't Schip lijkt open te staan voor langer verblijf als trainer van Ajax'

John van ’t Schip lijkt open te staan voor een langer verblijf als trainer van Ajax, zo zegt journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad in de AD Voetbal podcast van dinsdag. De zestigjarige oefenmeester is op papier tot 30 juni hoofdtrainer van Ajax, waarna hij per 1 juli verder zou gaan in het technisch management van de Amsterdammers.

In de dagelijkse podcast van het AD komt het trainerschap in de Johan Cruijff ArenA ter sprake. “Wat ik tot nu toe heb begrepen, is dat Ajax gewoon van plan is om voor volgend seizoen een nieuwe trainer aan te stellen”, aldus Inan.

“Nu is het natuurlijk wel zo dat Van ’t Schip het ze moeilijk kan maken”, gaat Inan verder. “Als hij derde wordt en Ajax vanuit een verslagen positie aan een Champions League-ticket weet te helpen, dan wordt hij automatisch een serieuze kandidaat.”

Inan merkt een verandering op. “Tot nu toe was dat niet de bedoeling. Dat heeft hij zelf ook aan het begin uitgesproken, maar wat je nu merkt... Als hij er nu nog steeds net zo in stond, had hij deze vraag gewoon geantwoord en gezegd dat het geen thema is. Dat hij het open laat geeft mij aan dat hij dolgraag nog een seizoen bij Ajax wil blijven als trainer. Hij houdt het bewust open.”

De journalist zelf vindt het een goede zaak dat Van ’t Schip het nog niet volledig uitsluit. "Het is een goede ambitie en houdt hem en de selectie scherp. Hij wilde dolgraag nog een ervaren speler hebben om de kans op plek drie te vergroten, want dat zou hem ook automatisch betere papieren geven."

“Of het gaat gebeuren, waag ik te betwijfelen. Sowieso is dat geen kwestie voor nu, want er komt eerst een nieuwe technisch directeur die er zijn ei over zal leggen.” Van ’t Schip is sinds 30 oktober in dienst als trainer van Ajax. Sindsdien speelden de Amsterdammers zestien officiële wedstrijden, waarvan tien duels winnend werden afgesloten.

In de Europa League waren Brighton & Hove Albion (0-2) en Olympique Marseille (4-3) nog te sterk, terwijl in de competitie de punten werden gedeeld met PEC Zwolle (2-2), Almere City (2-2) en koploper PSV (1-1). Een absoluut dieptepunt was de bekernederlaag tegen de amateurs van USV Hercules (3-2).

