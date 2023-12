Van 't Schip lachend: 'Van Basten moet maar kritiek blijven hebben dan'

John van 't Schip is tevreden over de ontwikkeling die Devyne Rensch doormaakt bij Ajax. De interim-trainer van de Amsterdamse club vindt de multifunctionele verdediger van grote waarde voor het huidige elftal, mits hij voor een langere periode fit blijft.

"Hij is heel belangrijk", is Van 't Schip complimenteus richting Rensch. "Omdat hij ondanks dat hij zelf nog jong is (Rensch is 20, red.), en dit een jonge selectie is, ervaring heeft in heel veel wedstrijden. In de Nederlandse competitie, maar ook Europees."

"En dat hij dan ook nog eens op meerdere posities inzetbaar is", benadrukt Van 't Schip de veelzijdigheid van zijn verdediger. "Dat is een voordeel, maar soms ook een nadeel voor een speler. Je wil je ook weleens op een vaste positie nestelen, zeg maar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Maar hij kan ons daarin helpen en hij heeft dat fantastisch gedaan. We zijn ook blij dat zijn fitheid beter is, wat weleens minder is geweest door blessures. Dat hij nu vijf wedstrijden op rij heeft kunnen spelen", voegt de tevreden trainer van Ajax daaraan toe.

Kritiek van Basten

Van 't Schip krijgt vervolgens vanuit de perszaal van journalist Cristian Willaert te horen dat zijn vriend Marco van Basten het meest kritisch is op Brian Brobbey en Rensch. Spelers die zich volgens Willaert 'zo'n beetje het beste hebben ontwikkeld bij Ajax'. "Hij moet maar kritiek blijven hebben dan", antwoordt Van 't Schip met een glimlach op zijn gezicht.

Reactie Rensch

Rensch wordt door Van 't Schip meestal gebruikt als rechtsback, een positie die hem naar eigen zeggen ook het beste past. "Omdat ik daar het meest heb gespeeld. Maar ik denk dat ik centraal ook wel een goede indruk heb achtergelaten. Ik kan op meerdere posities spelen, als ik maar speel."

Volgens Rensch is zijn veelzijdigheid absoluut geen valkuil. "Het zit me niet in de weg. Het heeft me vooral heel erg geholpen", aldus de Ajax-verdediger, die donderdag in de Europa League aantreedt tegen AEK Athene.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties