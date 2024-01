Van â€™t Schip laat HÃ©lÃ¨ne Hendriks lachen met â€˜goede bijnaamâ€™ voor Ajax-speler

Van ’t Schip laat Hélène Hendriks lachen met ‘goede bijnaam’ voor Ajax-speler

John van 't Schip is lovend over Kristian Hlynsson. De twintigjarige Ajacied is onder de oefenmeester een vaste waarde op het Amsterdamse middenveld. Zaterdagavond was hij tegen Heracles Almelo (2-4 zege) bovendien goed voor een doelpunt: de IJslander verzorgde de laatste treffer. Na afloop van de wedstrijd ging Van 't Schip tegenover ESPN in op het spel van Hlynsson.

Van 't Schip vond Ajax tegen Heracles lang niet altijd goed spelen. "In de eerste helft vond ik ons te langzaam, onnodig veel balverlies op het middenveld", vertelt hij aan verslaggeefster Hélène Hendriks.

"In de tweede helft was er een goede fase waarin we goed voetbal speelden, en goede goals maakten. De bal van Hato op Brobbey was prachtig, goede goal van Berghuis... En ook van kleine Kristian weer, bekeken goal. En daarnaast was het voetbal bij vlagen goed. Alleen nog steeds zijn de gaten groot, en het hele elftal moet beter verdedigen."

Hendriks wil het vervolgens nog even over Hlynsson hebben. "'Die kleine Hlynsson', daar traint hij op, hè?", doelt ze op de geplaatste bal waarmee Hlynsson de eindstand op het bord zette.

Van 't Schip: "Vorige week (tegen RKC, red.) deed hij het met rechts, nu deed hij het met links. En ik vond dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld, het is een slimme speler."

"Hij staat goed opgesteld tussen de linies en vormt een goed koppel ook met Tristan (Gooijer, red.) vandaag. Hij had even een moeilijke periode vlak voor de winterstop, waarin hij wat vermoeid was, maar hij is op de weg terug", besluit Van 't Schip.

Vervolgens gaat Hendriks nog een keer in op de bijnaam van Hlynsson. "Kleine Kris", zegt ze met een glimlach tegen Van 't Schip. "Goede bijnaam."

