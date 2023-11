Van 't Schip kondigt alvast één wissel bij Ajax aan: ‘geweldig ventje’ komt eri

Donderdag, 30 november 2023 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

John van ‘t Schip heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn opstelling voor het Europa League-duel met Olympique Marseille. Een van de opvallendste namen in de opstelling is Carlos Forbs, die speelt in plaats van Kristian Hlynsson. Laatstegenoemde gaat wél binnen de lijnen komen, zo verklapte de trainer van Ajax alvast voor de camera van ESPN.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet de verdediging voor hem gevormd worden door Anton Gaaei, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Sosa. Het middenveld bestaat uit Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en de meer aanvallend ingestelde Steven Berghuis.

Verder wordt spits Brobbey geflankeerd door Carlos Forbs (rechts) en aanvoerder Steven Bergwijn (links). Kristian Hlynsson, Chuba Akpom en Martha, die tegen Vitesse nog in de basis stonden, nemen plaats op de bank.

Voorafgaand aan het duel met Olympique Marseille maakt Van ‘t Schip duidelijk dat Hlynsson niet op basis van zijn kwaliteiten wissel is gezet, maar uit tactische overwegingen.

“We hebben denk ik wat ruimte achter hun verdediging en Carlos Forbs is snel, dat weten we. Daarnaast weten we ook dat Hlynsson al veel wedstrijden op rij heeft gespeeld. We hebben gedurende de wedstrijd goede jongens nodig die we in kunnen brengen. Kristian zal daarin belangrijk zijn vandaag. Het is een geweldig ventje en de kans dat hij invalt is groot”, aldus Van ‘t Schip.

Voor de camera van Veronica komt Van 't Schip bovendien met uitleg voor zijn keuze voor Brobbey in de spits. "Je weegt dingen af natuurlijk. Brian is er één wedstrijd niet bij geweest, maar is wel belangrijk voor ons geweest in de laatste weken. Hij heeft goede energie, met name ook in het drukzetten willen we proberen direct in de wedstrijd te komen en dan is Brian daar wel heel belangrijk in."

"Daarnaast weten we ook dat we met Chuba iemand op de bank hebben die een wedstrijd kan kantelen. Hij heeft in ieder geval steeds een goede invloed gehad", besluit de trainer van Ajax.