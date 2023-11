Van 't Schip kiest vervanger Van den Boomen en verrast achterin

Donderdag, 9 november 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:39

John van ‘t Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. De oefenmeester opteert tegen Brighton & Hove Albion voor Silvano Vos als vervanger van de geblesseerde Branco van den Boomen. Verder lijkt Devyne Rensch als linksback te starten; ook Anton Gaaei staat in de basis. Het Europa League-duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Rensch. Op het middenveld staan Vos en Kenneth Taylor achter nummer 10 Kristian Hlynsson. Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links) bestrijken de flanken, terwijl Brian Brobbey in de spits staat.

Flinke tegenvaller voor de Amsterdammers is de knieblessure van Van den Boomen, die zich de laatste wedstrijden laat gelden op het middenveld. “Hij heeft vanuit het midden een hele goede bal naar de buitenspelers, waardoor je snelheid in het spel kunt krijgen”, vertelde Van ‘t Schip bij ESPN. “Dat is een kwaliteit van Branco, maar daar wil ik niet te veel over praten, want hij is er niet.”

De komst van Van ‘t Schip lijkt direct een positief effect te hebben gehad op Ajax, dat zijn eerste twee wedstrijden onder de nieuwe oefenmeester winnend afsloot. In hoeverre het vertrouwen bij Ajax is toegenomen, vindt Van ‘t Schip nog moeilijk te zeggen. “Het is een week, met twee wedstrijden en vier trainingen. Je hebt twee keer gewonnen, dat is mooi en goed voor het vertrouwen. Daar moeten we ook verder op bouwen, maar het is nog te vroeg om te zeggen.”

Bij Brighton zal het vertrouwen groot zijn na de overtuigende 2-0 zege op Ajax in Engeland. Manager Roberto De Zerbi kan niet beschikken over Tariq Lamptey, maar daartegenover staat de terugkeer van Pervis Estupiñán. De Ecuadoraanse linkervleugelverdediger speelde zijn laatste wedstrijd wegens blessureleed op 30 september. “Misschien kan hij een deel van de wedstrijd spelen”, vertelde De Zerbi. “Ik wil geen risico met hem nemen, maar we hebben op zijn positie niet veel mogelijkheden."

De Zerbi heeft ook meegekregen dat Ajax sinds het duel in Brighton beter in vorm is geraakt. “Ze hebben twee wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie. Op het gebied van enthousiasme, moed en instelling denk ik dat we een ander team gaan treffen. Qua speelstijl denk ik dat het duidelijk is wat ze op het veld willen doen. Ze hebben goede spelers en ik denk dat het een heel andere wedstrijd wordt, maar wij zijn ook in staat een goede wedstrijd af te werken."

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Rensch; Vos, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Gross; Milner, Dahoud; Adingra, Fati, Mitoma, João Pedro