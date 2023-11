Van `t Schip is zeer positief over één speler: ‘Niet sterk, maar heel slim’

Vrijdag, 10 november 2023 om 20:27 • Mart van Mourik

John van ‘t Schip weet nog niet of Branco van den Boomen komend weekend in actie kan komen tegen Almere City. De middenvelder van Ajax ontbrak afgelopen donderdag in het duel met Brighton & Hove Albion vanwege blessureleed en hij moet mogelijk ook de Eredivisie-wedstrijd van zondag nog aan zich voorbij laten gaan. Verder laat de trainer van de Amsterdammers in gesprek met Ajax TV weten erg gecharmeerd te zijn van Kristian Hlynsson.

"Ik kijk terug op een wedstrijd waarin de jongens er alles aan hebben gedaan”, zo blikt Van ‘t Schip terug op de 0-2 nederlaag tegen Brighton in de Europa League. “De uitvoering was niet altijd goed, maar dat is iets waar we aan kunnen werken."

Onder meer Hlynsson, die donderdag in de basis startte, heeft een uitstekende indruk achtergelaten op de oefenmeester. "Hij is een hele slimme speler die zich staande weet te houden, ondanks dat hij niet de grootste en sterkste is. Dat is een kwaliteit.”

“Hij is een echte Ajax-voetballer: slim tussen de linies, goed in de combinaties en hij komt op het juiste moment voor het doel”, vervolgt Van ‘t Schip. “Hij voegt iets toe aan het elftal wat we nog niet hebben. Het is zeker een jongen die het verdient om er nu bij te zijn."

Verder blikt de keuzeheer vooruit op het duel met Almere City, dat ‘sterk’ oogt. "Ze verrichten daar goed werk. Het is een ambitieuze club en het is mooi voor de stad dat ze een club hebben die Eredivisie speelt. Daarnaast doen ze het goed als je kijkt naar de laatste weken. We moeten aan de bak zondag."

Of Van den Boomen, afgelopen donderdag niet inzetbaar, in de komende speelronde wel weer kan spelen is vooralsnog onduidelijk. "Het wordt moeilijk, maar dat is nog open. Verder moeten we afwachten of er iets bijkomt na donderdag."

Tegelijkertijd is Gerónimo Rulli na enkele weken blessureleed weer verschenen op het trainingsveld. "Het gaat goed met hem en hij is veel aan het trainen. Hopelijk kan hij binnenkort aansluiten." De Argentijn zal de zware concurrentiestrijd aangaan met Diant Ramaj, die een uitstekende indruk achterliet in de afgelopen weken.