Van 't Schip is enorm dankbaar voor geste Ajax-fans en schrijft open brief

John van 't Schip spreekt dinsdag in een open brief zijn grote dank uit richting de supporters van Ajax. De interim-trainer van de Amsterdamse club waardeert het enorm dat de fans achter hun ploeg blijven staan, ook in mindere tijden.

"Ajacieden, jullie worden dit seizoen nog niet echt verwend", opent Van 't Schip in een video-item van Ajax zijn brief aan de achterban. "Begrijpelijk dat jullie kritisch zijn. Ook dat is Ajax."

"Maar zoals een Ajacied altijd kritisch is en beter wil, daar staat een Ajacied ook altijd achter ons. Zo helpen we elkaar. Als het goed gaat, én als het minder gaat. Dat is enorm waardevol", aldus de trainer die Ajax inmiddels naar de subtop in de Eredivisie heeft geloodst.

"Al jullie positieve berichten en steunbetuigingen voelen we diep in ons hart. Het motiveert ons. Het raakt mij ook persoonlijk. En het benadrukt waarvoor we het uiteindelijk allemaal doen. Daarvoor wil ik jullie bedanken", benadrukt Van 't Schip nogmaals zijn dankbaarheid. "Namens de staf, de spelers en heel Ajax."

Van: John van ‘t Schip

Aan: Alle Ajacieden



‘Al jullie positieve berichten en steunbetuigingen voelen we diep in ons hart’ ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) January 23, 2024

"Ik kijk uit naar de komende wedstrijden en jullie onvoorwaardelijke steun. Ajacieden, bedankt. Groet, John", sluit de trainer van Ajax zijn open brief aan de supporters af.

Opmars

Toen Van 't Schip het stokje vorig jaar oktober overnam van de ontslagen Maurice Steijn, bivakkeerde Ajax in de onderste regionen. Inmiddels is zijn elftal opgeklommen naar de vijfde plaats en is er zelfs uitzicht op Champions League-voetbal volgend jaar.

Ajax hervat de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Een week later komt de nog ongeslagen koploper PSV op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

