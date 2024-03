Van `t Schip is bijzonder positief over één Ajax-speler: ‘Leuk om hem te zien’

John van ‘t Schip kijkt met een tevreden gevoel terug op de 2-0 overwinning van Ajax op FC Utrecht. De oefenmeester is blij met de wijze waarop zijn keuze voor een vijfmansdefensie uitpakte en looft bovendien het optreden van Ahmetcan Kaplan.

Na vier opeenvolgende competitiewedstrijden zonder zege wonnen de Amsterdammers wél van FC Utrecht. Een stabiel ogend Ajax kwam vlak voor rust via Brian Brobbey op een 1-0 voorsprong. Na 75 minuten bepaalde Kenneth Taylor de eindstand op 2-0.

Net als in het verloren duel met AZ begonnen de Amsterdammers met drie centrumverdedigers. Onder meer Kaplan kreeg, mede door de afwezigheid van Josip Sutalo, een basisplek. Hij liet een uitstekende indruk achter, ziet Van ‘t Schip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“De jongens hebben heel gedisciplineerd gespeeld en ze hadden de juiste focus”, geeft Van ‘t Schip aan voor de camera van ESPN. “Complimenten aan de groep voor de uitvoering. Ik ben blij dat we hebben aangetoond dat we ook op deze manier kunnen spelen.”

“Nu speel je met wingbacks en in de opbouw hadden we wat meer tijd nodig om erdoorheen te komen, want Utrecht wilde hoog drukzetten. We bleven gelukkig rustig aan de bal en we kwamen er een aantal keer goed uit.”

“Kaplan heeft vandaag ook heel goed gedaan. Hij was rustig aan de bal en behield het overzicht. In de duels is hij ook stug, want ik denk dat Sam Lammers uiteindelijk geen makkelijke middag had.”

“Het is goed om te zien dat hij na zo’n zware blessure nu weer negentig minuten kan spelen. Voor ons een speler erbij”, aldus Van ‘t Schip.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties