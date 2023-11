Van ‘t Schip: ‘Ik heb van de bondscoach zeer goede berichten over hem gehoord’

Vrijdag, 24 november 2023 om 16:58 • Mart van Mourik

John van ‘t Schip heeft positieve feedback van Ronald Koeman gekregen over Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger van Ajax debuteerde in het Nederlands elftal in het gewonnen EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6) en de bondscoach is erg te spreken over de wijze waarop Hato zich staande hield tijdens de gehele interlandperiode.

“Natuurlijk heb ik Jorrel gevolgd tijdens de interlandperiode”, zo vertelt Van ‘t Schip desgevraagd tijdens de persconferentie voorafgaand aan het nieuwe Eredivisie-weekend. “Het is natuurlijk prachtig als je op zo’n leeftijd je debuut mag maken.”

“Hij heeft aangetoond dat hij een behoorlijk stabiele factor is. Hij is bovendien fit en erg gefocust, dus dat is knap voor een zeventienjarige jongen. Ik heb van de bondscoach goede berichten teruggekregen, dus dat is mooi om te horen.”

Mede door de gigantische blessuregolf bij het Nederlands elftal kreeg Hato deze interlandperiode een uitnodiging voor Oranje. Tegen Gibraltar (0-6 zege) maakte de centrumverdediger direct na rust voor het allereerst zijn opwachting, als invaller voor Virgil van Dijk.

Koeman was na afloop van de wedstrijd positief over Hato, al was het met name over zijn algemene inzet tijdens de interlandperiode. "Je kan hem beter beoordelen op trainingen, waar hij speelt tegen onze aanvallers. Dat is mij wel heel goed bevallen. Hij heeft zich heel makkelijk aangepast. Hij speelt met bravoure. Mooi om dat soort jongens hun debuut te kunnen laten maken."

Ook Hato zelf was erg tevreden over zijn interlandbreak. "Ik heb zeker genoten, van de eerste tot de laatste minuut", vertelde Hato voor de camera van ESPN. "Het is gewoon blijdschap. Ik voelde geen kriebel toen ik mocht invallen, want ik wist van tevoren dat ik er klaar voor zou zijn als het moment daar zou zijn. Ik probeer om altijd hetzelfde te blijven doen, dat is het belangrijkst. In je hoofd koel blijven."

Komende zaterdag is de kans groot dat Hato weer in actie komt wanneer Ajax het in de Eredivisie opneemt tegen Vitesse. Er wordt om 21.00 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.