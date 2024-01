Van ‘t Schip heeft helder bericht voor één Ajax-speler: ‘Als jij wil spelen...’

John van ‘t Schip kijkt met een overwegend positief gevoel terug op het trainingskamp in Zuid-Spanje, zo tekent Ajax Life op uit zijn mond. Zondagmiddag won Ajax de oefenwedstrijd nipt van Hannover 96 (2-1), maar een dag eerder gingen de reserves hard onderuit: 0-3. Van ‘t Schip benadrukt na de trainingsweek vooral het belang van concentratie en inzet.

“We lieten in de eerste helft goede dingen zien”, zo blikt Van ‘t Schip terug op het gewonnen oefenduel. “De pressie was een stuk beter. Daaruit maken we ook de tweede goal. De tweede helft was een stuk minder. Je verliest de structuur. Dat komt misschien door de gehele trainingsweek.”

“Hannover 96 komt ook met een vers team het veld in. Ondanks dat, moeten we meer balbezit houden. We leveren ‘m te snel in. Dan loop je een beetje achter de feiten aan.”

Ook vindt de trainer van Ajax dat het verschil tussen het niveau van de reserves en de basisploeg te groot is. “Het was zaterdag niet goed. Je ziet dat er een verschil zit met wat er achter de basisploeg zit. Dat gat moet kleiner. In de tweede seizoenshelft hebben we iedereen nodig. Hopelijk komen de geblesseerden snel terug.”

Verder benadrukt de oefenmeester dat hij nog steeds op winterse versterkingen. “Ik ga er in eerste instantie niet vanuit. We moeten het nu doen met wat we hebben. Dat is voldoende om te laten zien dat we van de achttiende plek naar de vijfde zijn gegaan, maar het houdt niet over in de breedte.”

Hoewel Van ‘t Schip nog altijd moet puzzelen op het middenveld door de afwezigheid van Sivert Mannsverk, Silvano Vos en Branco van den Boomen, is hij tevreden over de groei die Benjamin Tahirovic nu doormaakt. “Hij speelt nu op die plek. Je ziet dat het een ander type speler is. Benjamin doet het goed: het is een vechter en groeit steeds meer in die rol.”

Tot slot komt de keuzeheer met een helder bericht voor doelman Gerónimo Rulli, die de concurrentiestrijd van Diant Ramaj heeft verloren. “Je zou kunnen zeggen dat Diant Ramaj onze eerste keeper is, maar hij moet zich wel blijven bewijzen. Ik heb tegen Géronimo Rulli gezegd: ‘Als je vindt dat je moet spelen, dan moet je het laten zien op de training.’”

