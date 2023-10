Van 't Schip graaft in verleden en wil oude bekende als assistent bij Ajax

Zondag, 29 oktober 2023 om 15:10 • Tom Rofekamp

John van 't Schip praat met Ajax over de komst van Michael Valkanis, zo schrijft De Telegraaf. De voormalig assistent van de aanstaande trainer moet op korte termijn de technische staf komen versterken. Het is echter onduidelijk of Ajax bereid is Van 't Schips wens in te willigen. Er moet onder meer een afkoopsom betaald worden.

Van 't Schip kent Valkanis van zijn tijd bij Melbourne City. De enkelvoudig Australisch international was daar tussen 2016 en 2017 assistent van de Nederlander. Toen Van 't Schip daarna naar PEC Zwolle vertrok, ging Valkanis mee. Ook toen Van 't Schip bondscoach van Griekenland werd, diende Valkanis als zijn rechterhand.

De wegen van het duo scheidden in 2021, toen Van 't Schip zijn contract in Griekenland niet besloot uit te dienen. Valkanis vertrok naar KAS Eupen, alvorens hij het roer overnam bij Hapoel Tel Aviv. Daar heeft de 49-jarige Australiër pas vijf wedstrijden achter de rug. Twee daarvan werden gewonnen, twee gelijkgespeeld en één verloren.

Hoewel Valkanis slechts een contract tot juni heeft, zal er wel een afkoopsom betaald moeten worden. De vraag is of Ajax daar wil voldoen. De Amsterdammers legden al goud geld neer voor het twaalftal zomeraanwinsten, waarvan er vrijwel niemand uit de verf komt.

Ook is het onduidelijk wat voor gevolgen een eventuele komst voor Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zal hebben. Het duo werd pas in de zomer naar Amsterdam gehaald om de inmiddels ontslagen Maurice Steijn te assisteren.

De prognose is dat Van 't Schip maandag of dinsdag gepresenteerd zal worden bij Ajax. De 59-jarige trainer maakt het seizoen af, terwijl aanstaand directeur Alex Kroes zoekt naar een definitieve opvolger voor Steijn. Naar verluidt overweegt Kroes ook een buitenlandse trainer.