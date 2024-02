'Van 't Schip gooit roer om bij Ajax en kiest voor zeer defensief systeem'

John van 't Schip kiest zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen AZ voor een vijfmansverdediging bij Ajax, zo weet Voetbal International te melden. De trainer wil de defensieve risico's zoveel mogelijk beperken, zeker na het optreden van zijn ploeg in de Conference League tegen FK Bodo/Glimt. Het is overigens nog niet bekend welke vijf namen achterin zullen opereren in het 5-3-2-systeem.

Over de inzetbaarheid van Tristan Gooijer, Steven Berghuis en Jordan Henderson bestaat nog twijfel. Anton Gaaei is normaal gesproken de vervanger van Gooijer op de rechtsbackpositie. Brian Brobbey viel donderdag uit in Noorwegen, maar lijkt op tijd fit voor de topper tegen AZ die zondag om 16:45 uur begint.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van 't Schip liet voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Bodo/Glimt van tien dagen geleden nog een heel ander geluid horen wat betreft zijn favoriete systeem. "We zijn begonnen met een bepaalde manier van werken, waarbij we er continu op hameren hoe we willen spelen. Daar hebben we ook resultaten mee behaald."

"Natuurlijk zijn er nog dingen voor verbetering vatbaar, maar het wil niet zeggen dat die punten met een ander systeem plots beter gaan. De meeste spelers zijn bovendien gewend aan een 4-3-3-formatie", zei de Ajax-coach.

Van 't Schip koos donderdag tegen Bodo/Glimt nog voor een systeem met vier verdedigers: (van rechts naar links) Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic zorgden voor de balans op het middenveld.

Nummer vijf Ajax begint zondag om 16:45 uur aan de belangrijke uitwedstrijd tegen AZ. Bij winst doen de Amsterdammers hele goede zaken, want in dat geval komt Ajax in punten (39) gelijk met de concurrent uit Alkmaar.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties