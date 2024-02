Van ‘t Schip gewaarschuwd voor Bodø/Glimt: ’Hij kan Ajax nachtmerries bezorgen'

Ajax neemt het donderdagavond in de tussenronde van de Conference League op tegen FK Bodø/Glimt op. Volgende week staat de return in het ijskoude Noorwegen op het programma. Samen met Trond Olsen, die zelf meer dan driehonderd duels voor Bodø/Glimt speelde, blikt Voetbalzone vooruit op deze dubbele ontmoeting.

Door Jordi Tomasowa

Olsen volgt zijn oude club tegenwoordig op de voet voor de lokale Noorse krant Avisa Nordland. De oud-prof kijkt dan ook enorm uit naar de interessante ontmoeting tussen Ajax en Bodø/Glimt, dat zijn laatste officiële wedstrijd op 14 december speelde. In de groepsfase van de Conference League werd toen met 3-1 verloren op bezoek bij Club Brugge.

Succestrainer Kjetil Knutsen.

“Het is lastig om te zeggen of dit een grote rol gaat spelen”, geeft Olsen aan. In Noorwegen kan de seizoensvoorbereiding vrij lang zijn, dus dat ze twee maanden geleden hun laatste officiële wedstrijd hebben gespeeld, valt nog wel mee. Voor sommige spelers kan het wel zo zijn dat ze het lastig vinden om negentig minuten te spelen op natuurgras.”

“In Noorwegen wordt natuurlijk enkel op kunstgras gespeeld. Bodø/Glimt is op zijn best als het op snelle velden speelt, dus op kunstgras zijn ze in het voordeel. Bodø/Glimt is veertien dagen op trainingskamp in Marbella geweest. Toen zijn ze een week teruggekeerd, om daarna weer naar Marbella te gaan. Vanuit Spanje is de selectie vervolgens naar Amsterdam gevlogen.”

Bij Bodø/Glimt vonden er de afgelopen maand de nodige mutaties in de selectie plaats. Zo maakte de spits Faris Moumbagna een transfer naar Olympique Marseille. Hij was het afgelopen seizoen goed voor vijftien doelpunten in de Noorse competitie en trof dit seizoen zesmaal doel in de voorronden en de groepsfase van de Conference League. “Hij gaat zeker in deze twee wedstrijden tegen Ajax erg gemist worden”, zegt Olsen. “Bodø/Glimt heeft nog slechts één ervaren spits die speelgerechtigd is. Dat is Oscar Kapskarmo.”

De 24-jarige spits heeft de clubwatcher tijdens de seizoensvoorbereiding echter niet kunnen overtuigen. “Hij is beter als hij in de slotfase als invaller binnen de lijnen komt. Runar Espejord, een andere spits, is geblesseerd, terwijl Kasper Høgh als kersverse aankoop niet speelgerechtigd is. Bodø/Glimt heeft in de spitspositie dus een probleem. Het is goed mogelijk dat trainer Kjetil Knutsen ervoor kiest om voormalig AZ-speler Hakon Evjen, die van origine een centrale middenvelder is, in punt van de aanval te posteren. Knutsen heeft voor de spitspositie simpelweg niet veel opties.”

Bodø/Glimt zag enkele dagen geleden bovendien smaakmaker Amahl Pellegrino voor een transfer naar de Major League Soccer kiezen. De linksbuiten die het afgelopen seizoen werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar vertrok naar San Jose Earthquakes. Pellegrino scoorde de afgelopen jaargang liefst 24 keer en leverde daarnaast 13 assists voor de Noorse kampioen. “Pellegrino heeft een neusje voor de goal en dat is ook terug te zien in de statistieken, maar in het spel dat Bodø/Glimt wil spelen door hoog druk te zetten, is zijn vertrek niet zozeer een ramp.”

Gronbaek en de inmiddels vertrokken smaakmaker Pellegrino.

“Bodø/Glimt heeft Jens Petter Hauge als zijn vervanger gehaald”, geeft Olsen aan. Hij brak als jeugdspeler bij de club door en verdiende in 2020 een transfer naar AC Milan. Hauge staat momenteel onder contract bij Eintracht Frankfurt, waar hij net als bij Milan niet volledig uit de verf kwam. Het seizoen maakt hij daarom op huurbasis af bij zijn oude club Bodø/Glimt.

“Ik denk dat Bodø/Glimt met Hauge beter wordt”, zegt de Noorse journalist. “Ik heb erg hoge verwachtingen van hem. Hopelijk kan hij zijn vorm van weleer terugvinden en zijn potentie laten zien, want hij is nog altijd pas 24 jaar. Hij kent de club en weet dat hij bij Bodø/Glimt vrijwel alles gaat spelen. Voor hem staat er nu minder druk op.”

Als Olsen gevraagd wordt voor wie Ajax tijdens het tweeluik het meest moet waken, hoeft hij niet lang na te denken. “Dat is Albert Grønbæk. Hij is de beste speler van Bodø/Glimt en de Noorse Eliteserien. Hij kan echt een nachtmerrie voor Ajax zijn als hij op de toppen van zijn kunnen speelt. Bodø/Glimt speelt met een driemansmiddenveld en Grønbæk is de linker. Hij is een 22-jarige jeugdinternational van Denemarken en maakt al langere tijd een hele goede indruk. Je ziet op de trainingen ook dat hij boven zijn ploeggenoten uitsteekt.”

Als grote kracht van het huidige Bodø/Glimt wijst Olsen naar de collectieve kwaliteit. “Het is echt een team. Iedereen kent zijn rol en weet hoe ze moeten spelen. Je ziet ook bij veel spelers van Bodø/Glimt die een buitenlandse transfer maken, dat ze moeite hebben om bij hun nieuwe club te slagen. Dat zegt denk ik ook wel veel.”

Volgens Olsen liggen er tegen dit Bodø/Glimt ook genoeg kansen voor Ajax. “Het is nu makkelijker om tegen Bodø/Glimt te scoren. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen en dus in aanloop naar het tweeluik tegen Ajax hebben ze tien doelpunten tegen gekregen. Van RB Leipzig werd bijvoorbeeld met 6-0 verloren. Ook zijn de afstanden tussen de middenvelders soms wat te groot. Indien je als tegenstander snel onder de hoge druk van Bodø/Glimt weet uit te spelen, dan liggen er kansen.”

Het stadion van Bodø/Glimt.

De komst van Jordan Henderson naar Ajax is begrijpelijkerwijs ook in Noorwegen veelbesproken. “Iedereen kent hem natuurlijk als clubicoon van Liverpool. De Premier League wordt hier ook veelvuldig bekeken. Het zal best een ding zijn als de fans van Bodø/Glimt hem hier volgende week tijdens de return zien spelen, maar het is niet zo dat men bang voor hem is.”

“Bodø/Glimt heeft natuurlijk in de Europa League tegen Arsenal gespeeld en in 2021 in de Conference League met 6-1 van AS Roma gewonnen”, sipt Olsen aan. “Dat was een bizarre avond. We konden onze ogen toen niet geloven. Roma kwam naar Bodø/Glimt en deed eigenlijk alles fout wat je fout kon doen. Zo arriveerden ze hier bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd pas laat in de avond.”

“Op de wedstrijddag was het enorm koud. Je zag dat de spelers van AS Roma hier eigenlijk helemaal niet wilden spelen. Het is een klein stadion, klein stadje en je hebt natuurlijk het kunstgras wat een voordeel voor Bodø/Glimt is. Het is hier momenteel -7 graden, maar met de wind kan het aanvoelen als -10 of - 15 graden. De wedstrijden tegen Ajax worden door Bodø/Glimt als een bonus gezien, want het grote doel voor de club is om zich komende zomer via de voorrondes te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.”

Olsen denkt dat Bodø/Glimt genoeg mogelijkheden ziet om Ajax over twee wedstrijden te verslaan. “Ze weten dat ze in Amsterdam erg goed moeten presteren om uiteindelijk de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Ze hebben de spelers om hoog druk te zetten en Ajax geen tijd aan de bal te geven. Ik denk dat Bodø/Glimt naar Amsterdam afreist en Ajax wil shockeren. Ze willen een wedstrijd altijd domineren. Wanneer dit ze niet lukt, lijkt het gelijk een veel mindere ploegen.”

In de ogen van Olsen is Ajax terecht de favoriet, maar de clubwatcher sluit een stunt van de Noren niet uit. “Het zou me niet verbazen als Bodø/Glimt Ajax kan verslaan. Bodø/Glimt is zoals gezegd echt een hecht team dat in de afgelopen drie of vier jaar al heeft laten zien te kunnen stunten.”

