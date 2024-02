Van 't Schip geeft prijs: Henderson gaat starten tegen PSV

John van 't Schip heeft bevestigd dat Jordan Henderson zaterdag gaat starten tegen PSV. De winteraanwinst is, zo zegt de Ajax-trainer, 'fit, maar hij ontbeert wedstrijdritme'. Achter de naam van Josip Sutalo staat nog wel een vraagteken.

Henderson kon afgelopen week al debuteren tegen Heracles Almelo (2-4 winst), maar Van 't Schip besloot hem toen nog aan de kant te houden. In overleg met de medische staf besloot de oefenmeester dat de Engelsman eerst meer trainingen in teamverband achter de rug moest hebben.

Nu is het moment daar, bevestigt Van 't Schip. "Het gaat goed met hem", vertelt de trainer desgevraagd. "Of hij honderd procent wedstrijdfit is moeten we even afwachten, hij heeft een tijd niet gespeeld. Hij ontbeert wedstrijdritme. Maar hij gaat starten."

Josip Sutalo

Of Josip Sutalo gaat starten zaterdag, kan Van 't Schip nog niet bevestigen. De staf wil terughoudend zijn met de Kroaat, aangezien hij al enkele weken ontbreekt.

"Hij heeft wel meegedaan met de groepstraining, maar we moeten even kijken. Daarover beslissen we ook morgen", aldus Van 't Schip.

Vermoedelijk kan Steven Bergwijn zaterdag 'gewoon' beginnen tegen PSV. De aanvoerder werd tegen Heracles nog uit voorzorg aan de kant gehouden, aangezien hij lichte klachten had.

De topper wordt om 20.00 uur afgetrapt en vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA. Arbiter van dienst is Serdar Gözübüyük.

