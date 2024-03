Van 't Schip gebruikt vervelende blessure bij Ajax voor zeer aanvallende wissel

Ahmetcan Kaplan is aan het eind van de eerste helft tegen Aston Villa geblesseerd afgehaakt. De centrumverdediger van Ajax greep na een succesvolle tackle naar de achterkant van het bovenbeen en kon niet verder. John van 't Schip gebruikte het moment voor een buitengewoon aanvallende wissel.

Ajax stond de hele eerste helft onder druk. Bij een hoekschop in de 25ste minuut was er geen houden meer aan voor Ajax. Douglas Luiz legde de bal bij de eerste op het hoofd van Ollie Watkins, die in alle vrijheid binnenkopte: 1-0.

Kaplan leek de directe bewaker van de doelpuntenmaker, maar de Turk was de spits van Aston Villa helemaal kwijt. Niet veel later ging Kaplan op het gras zitten met een blessure.

Opvallend genoeg werd Chuba Akpom ingebracht voor Kaplan, een spits voor een centrumverdediger dus.

Kristian Hlynsson lijkt door Van 't Schip terug te zijn geschoven vanuit het middenveld naar de positie van rechterwingback. Devyne Rensch is opgeschoven vanaf de rechterkant naar het centrum van de defensie. Zo blijft het 5-3-2-systeem van Ajax ogenschijnlijk gehandhaafd.

