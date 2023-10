'Van 't Schip gaat zich meteen buigen over heet hangijzer bij Ajax'

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 07:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn ook volgende week nog aanvoerder is van Ajax. De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip, die het roer na de uitwedstrijd tegen PSV overneemt, zich gaat buigen over de vraag of de aanvaller nog wel de geschikte man is.

Bergwijn werd afgelopen zomer door Maurice Steijn gebombardeerd tot eerste aanvoerder van Ajax. De Oranje-international volgde Dusan Tadic op, die niet tevreden was over het aankoopbeleid van de Amsterdammers en daarop vertrok naar Fenerbahçe.

Afgelopen donderdag in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion moest Bergwijn zich een kwartier voor tijd laten wisselen na een blessure aan zijn bovenbeen. De aanvoerdersband ging toen om de arm bij Josip Sutalo, waardoor het lijkt dat de Kroaat als reserveaanvoerder wordt gezien.

Ook Steven Berghuis werd afgelopen zomer veelvuldig genoemd als potentiële aanvoerder. De buitenspeler annex middenvelder zei zich echter goed te voelen in zijn huidige rol zonder band om de arm. Berghuis was als speler van Feyenoord ook aanvoerder en kijkt daar met gemengde gevoelens op terug.

"Ik kijk daar zowel positief als negatief op terug", zo vertelde hij afgelopen zomer. "In het begin kreeg ik er extra energie van. Het was lekker om het team op sleeptouw te nemen, maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat het ten koste ging van mijn eigen spel. Als aanvoerder moet je het hele plaatje overzien."

Van 't Schip zal komende week, na de uitwedstrijd tegen PSV, dus beslissen of Bergwijn aanvoerder blijft of dat hij kiest voor iemand anders. De 59-jarige trainer neemt het stokje over van Hedwiges Maduro, die tijdelijk naar voren werd geschoven na het ontslag van Steijn. Ajax wist eind augustus voor het laatst een officiële wedstrijd te winnen.

In zijn eerste maanden bij Ajax leek Bergwijn nog een succesvolle aankoop te gaan worden. De buitenspeler scoorde acht keer in zijn eerste zeven wedstrijden voor de ploeg en de Amsterdammers floreerden. Daarna begon zowel Ajax als Bergwijn aanzienlijk slechter te presteren.