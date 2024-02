Van ‘t Schip gaat aan Hato voorbij en kiest nieuwe aanvoerder Ajax

Jordan Henderson is zondag de aanvoerder van Ajax in het duel met NEC. Steven Berghuis was in de Conference League-wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt (2-2) nog de aanvoerder, maar hij heeft lichte fysieke klachten overgehouden aan de Europese wedstrijd.

Trainer John van 't Schip voert twee wijzigingen door ten opzichte van afgelopen donderdag. Berghuis is dus niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen en wordt verrassenderwijs vervangen door Jaydon Banel. Het is de eerste basisplaats voor laatstgenoemde.

Verder wordt ook Chuba Akpom geslachtofferd. Benjamin Tahirovic speelt in zijn plaats, waardoor Kenneth Taylor opschuift op het middenveld.

De aanvoerdersband gaat van Berghuis naar Henderson. De middenvelder draagt de band voor het eerst en krijgt de voorkeur boven onder meer Jorrel Hato. Er wordt nu geschoven met de band, daar eerste aanvoerder Steven Bergwijn ook geblesseerd is.

Verder laat Van ‘t Schip voorafgaand aan de wedstrijd voor de camera van ESPN weten waarom hij kiest voor Banel als vervanger van Berghuis.

“Berghuis is vandaag niet wedstrijdfit en ontbreekt hierdoor in de wedstrijdselectie. Het was vrij snel heel dubieus of hij het zou halen. Het bleek uiteindelijk te risicovol te zijn om hem te laten spelen."

“Banel doet het goed bij Jong Ajax en traint veel mee. Jaydon is een balvaste speler en is heel fit. Hij levert veel arbeid. Daarom geven we hem nu de kans”, aldus Van ‘t Schip.

