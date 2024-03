Van ’t Schip en Hato zien zelfde uitblinker bij Ajax: ‘Wat hij uitstraalt...’

Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan heeft zichzelf in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa (0-0) opnieuw een goede dienst bewezen. John van ’t Schip, trainer van de Amsterdammers, ziet dat de 21-jarige Turk met zijn spel ook andere spelers beter laat spelen. Jorrel Hato, zijn partner in de verdediging, is zeer tevreden over de samenwerking met Kaplan.

Kaplan maakte donderdag zijn Europese debuut namens Ajax. Nadat de Amsterdammers het doel afgelopen zondag tegen FC Utrecht (2-0 winst) al schoon wisten te houden, liep doelman Diant Ramaj na het thuisduel met the Villans opnieuw met een clean sheet het veld af.

Van ’t Schip merkt dat Ajax profiteert van de aanwezigheid van Kaplan. “Ik vond hem inderdaad echt heel sterk. Wat hij uitstraalt... De rust aan de bal, maar ook zijn winnaarsmentaliteit in de duels. Zich voor een bal gooien bijvoorbeeld.”

Kaplan is een voorbeeld voor anderen, zo concludeert Van ’t Schip tijdens de persconferentie. “Hij brengt dat dan ook weer over op spelers om zich heen, want ik denk dat de hele verdediging, Hato, hijzelf en Rensch een hele sterke wedstrijd hebben gespeeld.” Hato is blij om met Kaplan te spelen.

“Hij straalt heel veel rust uit aan de bal”, herhaalt de achttienjarige verdediger de woorden van zijn trainer. “Maar hij is defensief ook echt een keiharde verdediger. Daardoor vind ik het alleen maar fijn om naast hem te spelen”, aldus Hato, die door Voetbalzone werd uitgeroepen tot Man of the Match. De enkelvoudig international van Oranje kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Aston Villa. Kaplan kreeg met een 7,5 eveneens een mooi cijfer.

Hato wilde tijdens de persconferentie zijn andere collega, Josip Sutalo, niet afvallen toen hij werd gevraagd naar het verschil tussen de Kroaat en Turk. “Het zijn twee andere types. Ze zijn allebei heel goede verdedigers. Ik denk dat de kracht van Josip echt in het verdedigen zit. Ahmetcan straalt vooral gewoon heel veel rust uit. En zelfvertrouwen ja. Ik denk dat dat gewoon iets is dat hij dat altijd in zich heeft.”

Volgens Hato komt de opmars van Kaplan bij Ajax niet uit de lucht vallen. “Toen hij net terugkwam van zijn blessure, zag je dat ook al op de trainingen. Dat hij aan de bal en zonder bal echt een heel goede speler is. Dat is alleen maar mooi voor ons.”

Emery

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

De verdedigers van Ajax konden na afloop van het heenduel rekenen op complimenten van Aston Villa-manager Unai Emery. “Ajax heeft jonge centrumverdedigers, maar met enorm veel potentie. Om het dan op te nemen tegen Ollie Watkins, die een steeds hoger niveau haalt en veel doelpunten maakt in de Premier League, was voor hen een heel mooie uitdaging. Om hem af te stoppen, dat hebben ze goed gedaan.”