Van 't Schip duidt waarom Brobbey ontbreekt: 'Heeft niets te maken met Villa'

Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. Een belangrijke ontbrekende schakel in de opstelling van de Amsterdammers is Brian Brobbey. Trainer John van 't Schip blikt voor de camera's van ESPN vooruit op de wedstrijd en legt uit waarom de spits op de reservebank begint.

Brobbey deed tegen Aston Villa (0-0) de volledige negentig minuten mee. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zo legt Van 't Schip uit. "Hij heeft overal nog een beetje te veel last", vertelt de oefenmeester.

"In overleg met de medische staf en Brian zelf hebben we besloten dat hij niet zou beginnen. Hij zit wel op de bank om eventueel in te vallen, maar hij is nog niet volledig hersteld. Hij kan wel volle bak invallen, maar hij kan niet lang meespelen."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens aan de Ajax-coach of het niet meespelen van Brobbey ook te maken heeft met de returnwedstrijd tegen Aston Villa in de Conference League. Dat ontkent Van ’t Schip stellig. “Dat heeft er niks mee te maken. We doen dit het hele seizoen al zo.”

“Dat hij nu niet kan spelen heeft puur te maken met een te korte herstelperiode. In Noorwegen hadden we in principe hetzelfde. Toen moest hij eraf. Na AZ was de herstelperiode ook te kort. We moeten hem wat dat betreft een beetje managen deze periode.”

"Hij moet een beetje met plakband bij elkaar gehouden worden", concludeert Jan Joost van Gangelen na afloop van het interview. Marciano Vink sluit zich aan bij zijn collega. "Soms denken mensen dat hij onuitputtelijke energie heeft, maar dat is niet zo."

Josip Sutalo

Waar Brobbey zondagmiddag niet aan de aftrap verschijnt in de Johan Cruijff ArenA, doet Josip Sutalo dat wel. De alom bekritiseerde Kroaat vervangt de geschorste Devyne Rensch. “Het zijn geen robots”, breekt Van ’t Schip een lans voor zijn verdediger.

“Er gaat heel wat om in die jongens. Hij heeft een periode dat hij niet goed in zijn vel heeft gezeten. Hopelijk kan hij vandaag de knop omzetten. Wat we op de training gezien hebben was het allemaal goed, dus we gaan ervan uit dat we een hele scherpe en geconcentreerde Sutalo zien.”

Systeem

Ajax treedt, mede door afwezigheid van Steven Berghuis en Steven Bergwijn, weer aan in een 5-4-1-formatie. Van ’t Schip sluit niet uit dat er bij een terugkeer van de aanvallers wordt vastgehouden aan dat spelsysteem.

“Je bent begonnen aan dit systeem omdat je een aantal belangrijke, creatieve spelers mist. Daarin hebben we nu ook wel gezegd dat als die spelers (Bergwijn en Berghuis, red.) terugkomen, ze in dit systeem kunnen spelen. Maar vandaag willen we veel meer op de helft van de tegenstander spelen”, besluit hij.

