Van ’t Schip dolenthousiast over uitblinker: ‘Hij heeft het fantastisch gedaan’

Donderdag, 2 november 2023 om 23:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

John van 't Schip kan terugkijken op een heerlijke eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Ajax. De trainer van de Amsterdammers weet dat het tegen FC Volendam (2-0) minder goed had kunnen aflopen, maar beseft dat de drie punten in deze situatie van levensbelang zijn. "Ik ben heel blij", aldus Van 't Schip bij ESPN.

Van 't Schip hield vooraf een toespraak in de kleedkamer, onder meer over zijn overleden vrouw Daniëlle. "Ik heb het eerst niet met de jongens over mijn persoonlijke situatie gehad. Maar ik vond het een mooi moment om te delen wat mij ook heeft geholpen. Als je ziet hoe we met elkaar omgaan en trainen, dan haal ik daar heel veel energie uit."

Met zijn opstelling deed Van 't Schip de nodige wenkbrauwen fronsen. De trainer haalde Ar'Jani Martha weg bij Jong Ajax en zette hem linksback. Het pakte uitstekend uit, want de vleugelspeler kende een goed debuut en werd in het stadion uitgeroepen tot Man of the Match. "Hij heeft het goed gedaan", zegt Van 't Schip.

Van 't Schip had zijn plan om Martha te brengen al bij zijn intrede begin deze week. "Hij had het goed gedaan in Jong Ajax en we luisteren goed naar Dave Vos (trainer Jong Ajax, red.). We hebben hem twee trainingen kunnen bekijken en hij deed dat goed. Hij kan ook op rechtsbuiten spelen, altijd lekker. Hij is er nog lang niet, maar het is mooi dat je hem tot zo'n niveau ziet komen."

Nog enthousiaster is Van 't Schip over Diant Ramaj. "De keeper was geweldig." De keeper hield Ajax bij een 1-0 stand op de been met een redding een-op-een met Robert Mühren. "Aan de bal was hij goed, maar ook de reddingen, daar staat hij voor."

"Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik vind het echt een speler die het goed ziet, mee kan voetballen, de juiste keuzes maakt en ook een goed reactievermogen heeft. Wat we nu hebben gezien, is gewoon goed."

Van 't Schip kan terugkijken op een uitstekend begin bij Ajax. "We zijn blij met de drie punten. Ik ben ook blij met grote gedeeltes van de wedstrijd en natuurlijk heeft Volendam een grote kans gehad, door een misverstand. De dingen die we van de spelers gevraagd hebben, hebben we teruggezien."