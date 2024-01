Van 't Schip doet harde toezegging aan reserve: 'Hij gaat mij de kans geven'

Kian Fitz-Jim heeft maandagavond na de wedstrijd Jong Ajax - FC Groningen (0-1) gereageerd op zijn terugkeer in Amsterdam. De middenvelder werd door Ajax vroegtijdig teruggehaald van zijn huurperiode bij Excelsior.

"Ik heb altijd gezegd: 'Als de trainer wil dat ik terugkom, dan kom ik terug'", aldus Fitz-Jim bij ESPN. "De trainer belde en zei dat hij mij terug wilde hebben om op het middenveld te gaan spelen. Om in ieder geval voor mijn kans te gaan. Dat is de reden geweest om terug te gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Amper een week na de terugkeer van Fitz-Jim maakte Ajax de komst van Jordan Henderson bekend. De 33-jarige ervaren Engelsman speelt net als het talent van Ajax het liefst kort voor de verdediging.

"Voor mij persoonlijk is dat lastig, maar ik denk dat het goed is voor de club om een speler van dat kaliber te hebben", aldus Fitz-Jim. "Ik kan ook alleen maar van hem leren. Uiteindelijk moet ik gewoon voor mijn kansen gaan."

Fitz-Jim, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam in de hoofdmacht, wordt vervolgens gevraagd naar zijn perspectief bij Ajax. "Hij (Van 't Schip, red.) gaat mij sowieso de kans geven. Dat is het perspectief. Verder is het aan mijzelf."

In dienst van Excelsior kwam Fitz-Jim tot twaalf officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal aangever was. "De gefronste wenkbrauwen kan ik best begrijpen. Voor de buitenwereld lijkt het misschien alsof het geen geslaagde huurperiode is geweest, maar in die vier maanden heb ik heel veel geleerd."

"Qua accommodatie en randvoorwaarden ga je van de nummer één van Nederland naar de nummer vijftien. Daar heb ik echt veel van geleerd. Ik ben Excelsior heel erg dankbaar voor de afgelopen maanden", sluit de middenvelder af.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties