Van ’t Schip deelt update over meespelen Bergwijn en Berghuis tegen Villa

Het is nog maar zeer de vraag of Steven Berghuis meespeelt in de returnwedstrijd in de Conference League tegen Aston Villa. Dat vertelt trainer John van 't Schip na afloop voor de camera's van ESPN. Het meespelen van Bergwijn, die nog niet met de groep meetrainde, lijkt uitgesloten.

Van 't Schip baalt ervan dat Ajax niet met een ruimere voorsprong de kleedkamers opzocht. De Amsterdammers kregen via Kenneth Taylor en Chuba Akpom twee grote kansen op de 2-0. Beide heren stuitten op Fortuna-doelman Michael Verrips.

"Na een Europese wedstrijd is het vaak lastig en hebben we moeite om hetzelfde op te kunnen brengen", stelt de trainer. "Dus dan moet je in de fase dat je de kansen hebt - en die hadden we - ze afmaken. In de tweede helft hebben we achter de feiten aangelopen en maken we gelukkig via Brian (Brobbey, red.) nog de gelijkmaker."

"Ik stond net bij Jordan Henderson", vervolgt presentator Hans Kraay junior. "Ik vroeg hem of dit de slechtste wedstrijd van Ajax was sinds hij hier is. Henderson keek me vreemd aan, dat ga jij niet doen toch John?"

"Het was absoluut geen goede wedstrijd", antwoordt Van 't Schip. "Ik ga het ook niet goedpraten, maar als je in de eerste helft 2-0 voorkomt voetbalt het anders. Nu komen zij op 1-1, weet je dat ze druk gaan zetten en wij hebben op dit moment niet de kracht en frisheid om daar op een goede manier op te reageren."

Het gebrek aan creativiteit lijkt Ajax te deren. Met de geblesseerde Steven Berghuis en Steven Bergwijn mist Ajax de nodige kwaliteit. De Amsterdammers hopen dan ook vurig dat het tweetal zo snel mogelijk fit is.

Voor Bergwijn komt de wedstrijd tegen Aston Villa in elk geval te vroeg. "Er moet een wonder gebeuren als Bergwijn er donderdag bij is", stelt Van 't Schip. Over het meespelen van Berghuis is de coach cryptischer.

Van 't Schip spreekt van een 'vervelende' blessure. "Het is moeilijk te zeggen. We gingen er eigenlijk van uit dat Berghuis er bij zou kunnen zijn vandaag, maar hij kreeg een terugslag gisteren op de training."

