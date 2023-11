‘Van 't Schip deelt met rake opmerking over Ajax sneer uit aan Mislintat’

Zondag, 12 november 2023 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

John van 't Schip leed zondag zijn eerste puntenverlies als hoofdcoach van Ajax. De trainer van Ajax wees na afloop van de teleurstellend weggegeven wedstrijd tegen Almere City FC (2-2) op het totaal onervaren middenveld van de Amsterdammers. Mike Verweij hoort er een sneertje in van de Ajax-coach aan 'de met pek en veren weggestuurde' directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Ajax moest het zondag opnieuw stellen zonder Branco van den Boomen, die herstellende is van een knieblessure. Van 't Schip mist de 28-jarige middenvelder, zo gaf de oefenmeester na afloop te kennen.

"Het is nog een beetje zoeken, maar als Branco wegvalt, hebben we eigenlijk niet nog zo’n speler", aldus Van 't Schip. "Branco heeft bepaalde kwaliteiten en de goede leeftijd. Is hij er niet, dan speel je met een middenveld van gemiddeld twintig jaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van 't Schip koos een opvallende oplossing met Georges Mikautadze (23 jaar) als nummer 10. Kenneth Taylor (21) en Kristian Hlynsson (19) speelden in een meer controlerende rol daarachter.

"En dan kun je in dit soort wedstrijden niet altijd domineren", vindt Van 't Schip. "Dat bleek ook, want we hadden problemen langdurig aan de bal te blijven en zo mogelijkheden te creëren. Dat is niet iets wat snel zal veranderen."

Verweij haalt nog maar eens uit naar Mislintat, die Ajax volgens de journalist van De Telegraaf 'met voor 115 miljoen euro aan voornamelijk miskopen in een diepe crisis stortte'. "Die opmerking van Van 't Schip kan Mislintat in zijn zak steken."

"Mislintat, tegen wie een extern onderzoek loopt wegens mogelijke belangenverstrengeling bij transfers, kocht lukraak spelers zonder naar de samenstelling van zijn selectie te kijken", aldus Verweij.