Van Seumeren wilde stoppen bij FC Utrecht na ongeregeldheden tegen Go Ahead

Frans van Seumeren, investeerder en grootaandeelhouder van FC Utrecht, laat via het Algemeen Dagblad weten op het punt te hebben gestaan om de club uit de Domstad te verlaten. Hij is woedend vanwege de ongeregeldheden in het stadion tijdens en na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2 nederlaag).

Utrecht speelde zondag de finale van de play-offs tegen de Deventenaren. Tot kort voor tijd leek alles koek en ei voor de Domstedelingen, daar zij via Nick Viergever op een 1-0 voorsprong kwamen. Vlak voor tijd kwam de wedstrijd stil te liggen vanwege een vuurwerkgevecht tussen de thuissupporters en de bezoekende supporters.

Na de onderbreking maakte Go Ahead kort voor tijd de gelijkmaker, waardoor de wedstrijd naar een verlenging in. Daarin bleek Go Ahead te sterk. In de voorlaatste minuut werden er wederom fakkels het veld op gegooid, waarop de wedstrijd voor de tweede keer stil kwam te liggen.

Na de wedstrijd bestormden supporters uit woede het veld. Spelers van Go Ahead Eagles moesten sprinten voor hun leven en kregen niet de kans om het feestje te vieren met de meegereisde fans. Rond het stadion werden talloze arrestaties verricht.

Van Seumeren zag de situatie op het veld en daarbuiten met lede ogen aan. “Ik ben ziek van de situatie”, begint hij in het AD. “Ziek van het feit dat we geen Europees voetbal hebben gehaald, ziek van wat er is gebeurd zondag en ziek van de hele nasleep. De kater is enorm.”

Over FC Utrecht-supporters wil Van Seumeren niet spreken. Hij noemt ze vandalen. “Het gaat nu op het nieuws en in de krant over de supporters van FC Utrecht die zich misdragen, maar dat zijn helemaal geen supporters. Dat zijn vandalen. Mensen die dit mooie spelletje kapot maken.”

Als gevolg van de ongeregeldheden moet Utrecht voor straf bij de eerstvolgende thuiswedstrijd het stadion leeg laten. Ook worden er netten opgehangen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Van Seumeren kan zich totaal niet vinden in de collectieve straf. “De gemeente en burgemeester helpen niet mee. Ik voel me vreselijk in de steek gelaten door hen. Deze collectieve straf is buitenproportioneel. Deze straf raakt het collectief en niet de bewuste vandalen. Dat staat haaks op waar wij, en met ons het volledige betaalde voetbal als sector, voor staan.”

De club heeft zelf ook maatregelen getroffen. De afgelopen dagen zijn er meer dan dertig stadionverboden opgelegd en dat aantal breidt de komende periode nog verder uit. De club doet er alles aan om de relschoppers op te sporen en heeft inmiddels een goed beeld van de desbetreffende supporters op de eigen tribunes en in het uitvak.

In het verleden spookte de gedachte om te stoppen al vaker door het hoofd van Van Seumeren, als de rellen niet zouden stoppen. De grootaandeelhouder vertelt dat hij opnieuw serieus heeft getwijfeld om te stoppen en afstand te nemen van Utrecht.

