Van Schaik deelt bij Goedemorgen Eredivisie sneer uit aan ‘Jeroentje paniek'

Zondag, 27 augustus 2023 om 11:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:13

NEC-directeur Wilco van Schaik is niet te spreken over recente berichtgeving van de Gelderlander. De Nijmegenaren verloren de eerste twee Eredivisie-duels van het seizoen, waarna de spelersbus werd opgewacht bij het stadion. Ook stonden er ludiek verhuisdozen klaar voor trainer Rogier Meijer en de clubleiding. Journalist Jeroen Bijma schreef over grote onrust binnen NEC, echter is er volgens Van Schaik totaal geen sprake van paniek.

NEC sloot een onrustige week zaterdag positief af met een 3-0 zege op RKC Waalwijk. Meijer moest het na een slechte seizoenstart ontgelden bij de Nijmeegse supporters. Een ontslag behoorde volgens Van Schaik nooit tot de opties. “Daar is wel veel over geschreven, vooral lokaal”, zegt Van Schaik bij Goedemorgen Eredivisie. “Dan wordt het landelijk groot gemaakt. Door die verhuisdozen ontstaat de beeldvorming in heel Nederland dat we de dag erna zouden vertrekken, maar zo erg was het natuurlijk niet.”

Geweldige actie....alleen jammer dat de kids de belangrijkste doos zijn vergeten. Juist....die van onze PINAUTOMAAT pic.twitter.com/ClpQnlHHMn — Jean.knipping (@Knippingsr) August 22, 2023

“Als iemand vanavond een spandoek ophangt met bijvoorbeeld ‘Wilco rot op!’ en dat op Twitter plaatst, dan is het vanavond een item op ESPN”, schetst Van Schaik. “Omroep Gelderland neemt het over en dan wordt er gezegd en geschreven dat de directie van NEC onder druk staat. Dat is helemaal niet zo, de trainer staat ook niet ter discussie. Dat is de beeldvorming waar me mee te maken hebben. Dan wordt zoiets groot gemaakt, maar er is geen hoor en wederhoor en intern was het rustig.”

De verhuisdozen bij het jeugdcomplex van NEC werden ook opgepikt door de Gelderlander. Volgens Van Schaik ging de krant veel te ver in het onrust zaaien. “Daar zit een jong jongetje (journalist Jeroen Bijma, red.), die noemen we bij NEC Jeroentje Paniek”, laat Van Schaik weten. “Hij heeft deze hele week zijn pennetje leeg geschreven. Maar hij is net begonnen als journalist, dus hij wil nu even zijn stempel drukken. Dat mag ook, maar dat is een beetje het leereffect voor deze jongen.”