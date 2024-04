Van Praag tegen terugkeer Kroes bij Ajax: ‘Bij ons hoort ethisch leiderschap’

Michael van Praag is in gesprek met Ajax Life ingegaan op de bestuurlijke crisis bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax vertelt dat er voor de geschorste algemeen directeur Alex Kroes geen mogelijkheid is om terug te keren, al dan niet in een andere functie. Volgens Van Praag zou de schade voor Ajax dan groot zijn. Hij wijst onder meer op de 'geloofwaardigheid van Ajax'. "Bij ons hoort ethisch leiderschap."

Kroes werd onlangs geschorst door Ajax, toen bleek dat hij handelde in aandelen met voorkennis. Het besluit om de pas aangestelde Kroes te schorsen, is volgens Van Praag niet zomaar genomen. “We hebben Alex niet meteen geschorst. We hebben acht dagen intensief overleg gehad met experts en juristen om tot een weloverwogen beslissing te komen."

"Alex heeft kunnen uitleggen hoe hij het ziet, maar de conclusie bleef – hoe pijnlijk ook – hetzelfde: je kunt geen algemeen directeur handhaven die dit in zijn bagage met zich meedraagt.” Of Kroes daadwerkelijk niet zal terugkeren, is momenteel nog de vraag. In de bestuursraad van Ajax is de meerderheid voor de terugkeer van Kroes als algemeen directeur.

De bestuursraad is bovendien van mening dat de RvC fouten heeft gemaakt in zijn controlerende functie. Zo is er volgens de bestuursraad, die met 73% grootaandeelhouder is, niet genoeg toezicht zijn gehouden op het handelen van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ook is de raad van mening dat het gebeuren rondom Kroes voorkomen had kunnen worden als de RvC navraag had gedaan naar het aandelenpakket van de bestuurder.

De RvC blijft bij zijn standpunt dat de situatie onomkeerbaar is. Van Praag geeft bovendien te kennen dat er 'echt geen mogelijkheid' was voor Kroes om een andere functie toebedeeld te krijgen. “Daar hebben we uitgebreid naar gekeken. Moeten we hem een geldboete geven? Een andere functie?"

"Om met dat laatste te beginnen: het zou heel fijn zijn voor de club als hij bijvoorbeeld een technische functie kan invullen. Daar wonnen we advies voor in. In het kort was het advies: doe dat niet. Dat kun je je als beursgenoteerde onderneming niet veroorloven.”

Volgens Van Praag zou een terugkeer van Kroes de nodige schade met zich meebrengen. “Ten eerste de geloofwaardigheid van Ajax. Bij ons hoort ethisch leiderschap. Je hebt te maken met de Ajax-organisatie en met de buitenwereld. Hoe sterk staat Alex nog met onderhandelingen bijvoorbeeld?"

"In gesprekken met de UEFA, richting de KNVB… Als je bent gedegradeerd van algemeen directeur naar een technische functie. Het juridische advies was heel stellig. Dan is het lastig uit te leggen als je hem uit het bestuur haalt en vervolgens wel een andere functie aanbiedt.”

