Van Praag sprak met mogelijke interim-opvolger Kroes over directeurschap Ajax

De kans bestaat dat Menno Geelen tijdelijk de nieuwe algemeen directeur van Ajax wordt, zo heeft Michael van Praag aangegeven. Ajax moet binnen dertig dagen een (tijdelijke) voorzitter van het bestuur aanstellen. Mogelijk wordt Geelen, de huidig commercieel directeur, dus naar voren geschoven om als interim-AD te fungeren.

Het dienstverband van Alex Kroes bij Ajax duurde welgeteld negentien dagen.?Hij werd geschorst voor het handelen met voorkennis. “Voor ons is duidelijk wat we willen gaan doen”, vertelt Van Praag in gesprek met AT5. “De vraag is of de AFM (Autoriteit Financiële Markten, red.) dit wil gaan onderzoeken. Als Alex dat onafhankelijke onderzoek zelf van hen wil, be our guest.”

Maar van een terugkeer van Kroes, zelfs als hij in het gelijk wordt gesteld door de AFM, is geen sprake, zo benadrukt de voorzitter van de RvC. “Of dat teruggedraaid kan worden? Nee. Dan kan hij zeggen dat hij onterecht ontslagen is, een procedure starten en geld vragen.”

“Maar weet u: het is geen speeltuin”, oordeelt Van Praag hard. “Dit duurt een halfjaar tot een jaar, misschien wel anderhalf jaar, voordat de AFM er iets mee kan. Zolang kunnen we niet wachten want dan zit er alweer een andere algemeen directeur. Ik had gehoopt dat dit niet zou gebeuren, maar de hoofdverantwoordelijke is Alex zelf.”

Op technisch vlak moeten de Amsterdammers ondertussen alle zeilen bijzetten. “Er worden door Marijn Beuker en Kelvin de Lang al gesprekken gevoerd over een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur en die worden daarbij geholpen door Danny Blind en Louis van Gaal. Dat zijn vier mensen die hun vak kennen, dus daar maak ik mij absoluut geen zorgen om.”

Spoedig zal er een interim-directeur moeten worden aangesteld. “We móéten volgens de licentie-eisen van de KNVB binnen dertig dagen iemand directeur of voorzitter van het bestuur maken. Dus dat moeten we de komende week oplossen”, zo citeert Voetbal International Van Praag op een speciaal belegde persbijeenkomst.

Ajax kan er daarbij voor kiezen om een tijdelijke directeur van buitenaf te polsen, of om het intern op te lossen. Wat de Amsterdammers beslissen, is nog niet bekend. “Er kan een externe interim-directeur komen. Als deze zaak heel lang duurt, kan je dat misschien beslissen.”

“Het kan ook dat Menno Geelen die functie tijdelijk op zich neemt. Dat hebben we ook met Menno besproken. Maar de directie heeft dit ook pas gisteren vernomen. Dat gaan we nog bespreken. Maar wij hebben natuurlijk het liefst zo snel mogelijk een nieuwe vaste directeur.”

Van Praag spreekt van een ‘verschrikkelijk zware maatregel’, die ‘vre-se-lijk’ is om te nemen, maar blijft rustig. “Het allerbelangrijkste is dat ik mij absoluut geen zorgen maak”, stelt de voorzitter. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat wij de komende transferperiode goed kunnen handelen. Waarbij ik niets zeg over welke spelers die komen, dat weet ik niet en daar heb ik ook geen verstand van. Maar dat we het goed aankunnen organisatorisch en qua onderhandelkracht, dat weet ik zeker."

