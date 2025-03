Michael van Praag is 'leugens' Valentijn Driessen over Ajax en Farioli spuugzat

Michael van Praag ergert zich soms groen en geel aan Valentijn Driessen. De voormalig voorzitter van Ajax en rasbestuurder hoort de journalist van De Telegraaf soms dingen zeggen die volgens hem absoluut niet kloppen.

''Ik wil in discussie met hem, omdat hij zich in het afgelopen jaar ook naar mij ondermijnend heeft opgesteld'', legt de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax uit in Goedemorgen Eredivisie.

''Als je op 26 februari al roept dat het team-Farioli ongewenst is... Wie bepaalt dat? Wie is hij om te zeggen dat Farioli bij ons ongewenst is?'', vraagt de verbaasde bestuurder zich hardop af.

''Dat wordt gewoon geschreven. En wat er over mij geschreven wordt, deugt ook niet. Want hij verifieert het niet. Dus dat wil ik graag met hem bespreken. Ik zit elke zaterdagochtend bij Leo (Driessen, red.) in het sportcafé van Radio NH. Daar wil ik dat graag met Valentijn bespreken, als volwassen mensen'', stuurt Van Praag op live televisie een uitnodiging naar Valentijn Driessen.

Van Praag legt uit waar hij zich het meest aan stoort bij de chef voetbal van De Telegraaf. ''Dat mensen altijd worden weggezet. Er wordt over mensen gesproken, maar niet met mensen.''

''Als hij zegt dat ik de kandidaat voor de toekomstige raad van commissarissen van het bestuur van de vereniging niet wil benoemen omdat ik rancuneus was, en ik spreek hem daar dezelfde dag op de app op aan, dan krijg ik geen antwoord. Dan is het van: 'Ja, dat komt wel een keer'. Slap'', concludeert de oud-voorzitter van Ajax.

''Je moet niet zomaar iets over mensen roepen als je niet weet hoe het zit'', voegt de verontwaardigde Van Praag daaraan toe.