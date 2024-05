Van Praag haalt op vergadering van Ajax hard naar uit naar ‘sneue’ club

Michael van Praag vindt de kritiek van de VEB (de Vereniging van Effectenbezitters) op zijn aanstelling bij Ajax 'sneu'. De voorzitter van de Raad van Commisarissen van Ajax haalt dinsdag op de bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAVA) hard uit naar de beleggersclub. "Begrijpt u het? Ik niet", stelde Van Praag tegenover de aandeelhouders van Ajax.

Van Praag keerde eind 2023 terug in de RvC van Ajax. Kort daarvoor hadden de Amsterdammers directeur voetbalzaken Sven Mislintat vanwege de desastreus uitgepakte transferzomer op non-actief gezet. Van Praag moet sturing geven aan de wederopbouw van Ajax.

Gerben Everts, directeur van de VEB, was begin 2024 kritisch op de aanstelling van Van Praag. Everts zei in Trouw dat het not done is om een oud-bestuurder van een club opnieuw aan te stellen tot commissaris.

Van Praag is erg verbaasd over de woorden van Everts, ook omdat de VEB eerder 'de volledige steun' uitsprak aan zijn aanstelling bij Ajax. "Over mijn benoeming mocht u in november stemmen. Ik had 'de volledige steun' van de VEB. Maar een paar maanden erna wordt ineens gesteld dat ik niet bij Ajax betrokken mag zijn. Begrijpt u het? Ik niet."

Woordvoerder Joost Schmets van de VEB wilde op de aandeelhoudersvergadering niet ingaan op de woorden van Van Praag. Schmets riep Van Praag op om niet te 'hakketakken' over een oud interview en het daar 'later nog eens over te hebben'.

Leo van Wijk vindt dat Gerben Everts (VEB) moet 'oprotten'

Op de vergadering van Ajax klinkt meer harde kritiek op de VEB. Leo van Wijk, die tegelijkertijd met Van Praag zitting nam in de RvC, is niet gediend van de aanwezigheid van Everts. "Oprotten met die man", zei Van Wijk terwijl hij met de vuist op tafel sloeg.

Everts had recent harde kritiek op het KPMG-rapport dat Ajax op liet stellen over de transferzomer die Mislintat leidde. Daarin stelde de VEB-directeur dat Ajax 'niet dieper kan zinken' omdat de club het onderzoek van KPMG naar Mislintat niet openbaar wil maken.

"Ik heb in mijn dertigjarige bestuurservaring heel wat meegemaakt, maar zo laag heb ik de VEB nog nooit zien zinken", aldus Van Wijk. "We hebben de VEB gevraagd deze woorden terug te nemen."

