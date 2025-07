Van Persie wil dat aanvallers Feyenoord sterspeler PSG als voorbeeld nemen

Nederlandse spelers hebben een streepje voor bij Robin van Persie, die met Feyenoord wil meedoen om de landstitel. ''Als het kan, heeft dat de voorkeur. Sem Steijn, Luciano Valente; gretige, open jongens. Dat frisse vind ik zó belangrijk.''

Van Persie lijkt daarbij op Arne Slot, één van zijn voorgangers bij Feyenoord. De huidige coach van Liverpool begon in 2021 in De Kuip en zijn eerste daad was het aantrekken van Guus Til. Vanwege de energie die de middenvelder uitstraalt, ook voor de camera en buiten het veld.

''Ik snap dat heel goed'', wordt Van Persie na de eerste open training van Feyenoord geciteerd door het Algemeen Dagblad. ''Ik kijk ook zo naar spelers. Neem Sem Steijn en Luciano Valente, allebei zijn het frisse, open jongens. Gretig. Ze stralen uit dat ze trots zijn dat Feyenoord voor hen komt.''

Dat Steijn en Valente een Nederlands paspoort hebben, spreekt de Feyenoord-coach zeer aan. ''Als het kan, heeft dat de voorkeur. Voordat we iemand halen, wil ik in een gesprek voelen of hij écht gretig is. En eager. Of dat het net wat minder is. Dat onderbuikgevoel zegt mij veel.''

''Met Valente heb ik vier á vijf uur gezeten en was dat gevoel er. Ik heb ook wel eens gehad dat ik het níet helemaal voelde, bij Heerenveen. Die speler lieten we toch komen en vervolgens werkte het niet. Dat ga ik niet meer doen'', trekt Van Persie lessen uit zijn Friese periode.

Steijn moet zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord nog spelen. Desondanks is Van Persie nu al onder de indruk van de zomerse miljoenenaankoop, afgelopen seizoen topscorer in de Eredivisie.

''Die beweegt zich meteen ontspannen in de groep. Wat ik zeg: een leuke, open jongen'', aldus Van Persie, die zijn selectie tijdens de eerste training wees op een Champions League-winnaar.

''Hebben jullie Ousmane Dembélé in de Champions League-finale gezien bij Paris St.-Germain?'', roept Van Persie naar zijn spitsen. ''Hoe die steeds druk zette voorin, hoe hij op zijn voorvoeten stond, constant ‘klaar’ om te jagen. Dát wil ik bij ons ook zien.''