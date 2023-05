Van Persie staat langs het veld in AFAS Stadion en reageert direct op chaos

Vrijdag, 19 mei 2023 om 00:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Robin van Persie veroordeelt het geweld van de AZ-supporters richting de vrienden en familie van de West Ham United-spelers, zo maakt hij duidelijk voor de camera van BT Sport. Langs de rand van het veld blikt de oud-spits, te gast als analyticus met Joe Cole en Carlton Cole, terug op de schandalige afloop van de halve finale van de Conference League tussen AZ en West Ham United (0-1).

Direct na afloop van de wedstrijd ging het mis rond het uitvak. Naar verluidt is een fanatieke groep AZ-hangers door de hekken gebroken en werden familieleden en bekenden van de West Ham-selectie aangevallen. Onder meer Tomás Soucek Jarrod Bowen, Declan Rice en Saïd Benrahma snelden zich richting de massale vechtpartij om te helpen. Van Persie stond dicht bij het slagveld en veroordeelt de gebeurtenissen.

"Pathetic" "Football should be inclusive for everyone!" Joe Cole, @CarltonCole1 and @Persie_Official react to the post-match scenes after AZ Alkmaar v West Ham... ??? @julesbreach pic.twitter.com/pTDC9CbxMx