Van Persie haalt met Danilo Al-Saed de mogelijke vervanger van Osame Sahraoui naar sc Heerenveen

SC Heerenveen staat op het punt om zich te versterken met Danilo Al-Saed, zo meldt onder meer het Noorse Nettavisen. De vleugelaanvaller, die zowel op rechts als links uit de voeten kan, komt over van het Noorse Sandefjord. Heerenveen betaalt bijna een miljoen euro.

Al-Saed is een 25-jarige tweevoudig Irakees international, die ook over de Zweedse nationaliteit beschikt. Al-Saed is geboren in Zweden en speelt sinds februari 2023 voor Sandefjord, dat hem overnam van Sandvikens IF.

Al-Saed speelde tot op heden 39 duels voor Sandefjord en was daarin goed voor 13 treffers en 5 assists. Daarmee heeft hij het aanzienlijk beter gedaan dan bij Sandvikens, waar hij in 61 wedstrijden tot 11 treffers en één assist kwam.

"De dribbelende buitenspeler veroverde het Noorse voetbal in zijn debuutseizoen", klinkt het lovend van Nettavisen. Veel langer kunnen de supporters van de hekkensluiter van de Eliteserien niet genieten van hun speler, daar de krant bevestigt dat Sandefjord het bod van Heerenveen heeft geaccepteerd.

De transfersom zou liggen op omgerekend een kleine negen ton, wat voor Sandefjord een aanzienlijk bedrag is. Daarnaast zijn er bonussen gemoeid met de deal, maar aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden, is nog niet duidelijk.

Eerder gaf Al-Saed al aan dat hij de stap naar een grotere competitie wil maken. "Het is interessant en ik voel me er klaar voor. Het is een stap die ik wil zetten. Als ik heel eerlijk ben, is het al een droom sinds ik klein was", zei hij.

Al-Saed genoot ook interesse uit de de vijf grote Europese competities, maar kiest bewust voor het Abe Lenstra Stadion. Het lijkt erop dat Al-Saed de concurrentiestrijd moet aangaan met onder meer Osame Sahraoui, die sinds zijn komst van Vålerenga is uitgegroeid tot de absolute smaakmaker in het team. Het is nog de grote vraag of Sahraoui komend seizoen actief is in Friesland, gezien de interesse in zijn persoon.

