Van Persie schept duidelijkheid over keepersverdeling bij sc Heerenveen; Noppert houdt mening voor zich

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie heeft besloten om in het aankomende seizoen te gaan rouleren met zijn doelmannen Mickey van der Hart en Andries Noppert. Dat laat de oud-topspits weten in gesprek met de Leeuwarder Courant.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen koos Van Persie al niet voor een vaste eerste doelman. Zo stond Van der Hart op doel in het thuisduel met Rayo Vallecano (5-0), en mocht Noppert het zaterdagmiddag laten zien in de uitwedstrijd tegen Middlesbrough (1-0 nederlaag).

"Ik geloof niet in een eerste of tweede doelman", vertelt Van Persie na afloop van het verloren duel in Engeland. "We gaan per wedstrijd bekijken wat we nodig hebben. Dat betekent niet dat we elke week een keeper wisselen. Maar ik wil wél kijken wie het beste bij onze speelwijze past."

"En dat kan veranderen. Dat gebeurt bij spelers namelijk ook." Van Persie gaat Van der Hart en Noppert op drie onderdelen beoordelen. "Het is natuurlijk belangrijk dat ze ballen tegenhouden. Ze moeten ook de ruimte voor hun doel kunnen bespelen. Ten slotte is de rol van de doelman ook in de opbouw belangrijk."

"Dit is mijn visie op deze positie. Wij hebben de luxe dat we twee goede keepers hebben", is Van Persie complimenteus over Van der Hart en Noppert. Laatstgenoemde lijkt het niet helemaal eens te zijn met de beslissing van Van Persie. "Ik heb hier wel een mening over, maar het heeft niet zoveel zin om die nu te geven."

"Ik probeer mijn rol zo goed mogelijk in te vullen. Ik wil belangrijk zijn voor het team en elke wedstrijd spelen. Maar ik kan wel heel veel willen. Ik ben gewoon een werknemer. De trainer neemt uiteindelijk de beslissing.”

Zodoende is het nog de vraag of Noppert of Van der Hart onder de lat zal staan tijdens de Eredivisie-opener van Heerenveen. De Friezen wachten op papier direct een lastige wedstrijd, tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.