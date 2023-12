Van Peperstraten schrijft 90-voudig Oranje-international af: â€˜Hij is uit beeldâ€™

Van Peperstraten schrijft 90-voudig Oranje-international af: ‘Hij is uit beeld’

Georginio Wijnaldum gaat komende zomer niet met Oranje naar het EK, zo vermoedt Toine van Peperstraten. De middenvelder van Al-Ettifaq is door zijn overgang naar het Midden-Oosten buiten beeld geraakt bij het Nederlands elftal en hoeft volgens de presentator annex verslaggever niet op een belletje te rekenen van bondscoach Ronald Koeman.

Nu bekend is dat het Nederlands elftal het tijdens het EK mag opnemen tegen Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs, kunnen ook voorzichtig de kansen worden ingeschat. Van Peperstraten ziet Oranje niet als favoriet voor de eindzege, maar dicht de ploeg van Koeman toch een kleine kans toe.

"We zitten niet bij de favorieten. Daarvoor zijn sommige landen te ver weggelopen", aldus Van Peperstraten in gesprek met Voetbalzone. "Frankrijk is de uitgesproken favoriet. Verder heb je Spanje, Kroatië, Portugal, Engeland. Duitsland is een groot vraagteken. Die hebben een vreselijk jaar achter de rug, maar zullen er op het eindtoernooi wel staan."

Stuntje?

Van Peperstraten is vooral benieuwd hoe de tweede seizoenshelft verloopt voor een aantal spelers. "Dat kan een een hoop bepalen. Hoe komt Van Dijk uit dit seizoen? En Gakpo? Misschien Gravenberch nog wel, die op dit moment veel speelt. Als dat soort jongens uit topcompetities zich bij Oranje gaan voegen, is er misschien best wel iets mogelijk. Dan kun je zeker wel een elftal kneden dat het toplanden heel lastig kan maken. Wie weet kan Nederland dan wel verrassen."

Het grootste pijnpunt lijkt de spitspositie te worden. Luuk de Jong en Vincent Janssen hebben recent bedankt voor Oranje en Memphis Depay kwakkelt met blessures bij Atlético Madrid. Als het aan Van Peperstraten ligt gaat De Jong als pinchhitter mee naar het EK.

"Als hij zo blijft spelen in de tweede seizoenshelft, vind ik dat Koeman een poging moet wagen bij hem. Hij moet in ieder geval koffie gaan drinken. Dan hoort hij het wel. De spelers van Oranje leggen zich er wel bij neer dat hij geen rol heeft gespeeld in de kwalificatie. Als hij op het EK een belangrijke rol kan spelen, hebben ze hem er graag bij."

Opties op het middenveld

Ook op het middenveld heeft Koeman nog een serieuze puzzel te leggen. Daar lijkt de belangrijkste vraag wie de partner wordt van Frenkie de Jong. Van Peperstraten kan zich wel vinden in de woorden van Rafael van der Vaart dat een middenveld met Frenkie en Joey Veerman gedoemd is te mislukken.

"Ik denk dat Koeman Veerman als stand-in ziet van Frenkie. De Jong en Veerman halen allebei veel ballen op bij de verdedigers, om van daaruit het spel te verplaatsen. Ik zie hen niet samen op het middenveld staan. Met Schouten en Reijnders heb je meer mogelijkheden. Ik zou Reijnders naast De Jong zetten, met Xavi Simons op nummer 10."

Over Reijnders is Van Peperstraten zeer te spreken. "Hij verbaast mij enorm bij AC Milan, maakte ook een geweldige goal afgelopen week. Maar ik ben heel benieuwd waar zijn plafond ligt. Dat kan ik nog moeilijk inschatten. Het klinkt heel flauw, maar ik heb het gevoel dat hij overperformt. Hij heeft een geweldig seizoen gehad bij AZ en verbaast mij al anderhalf jaar. Ik hoop dat we het gaan zien over een langere periode."

Iemand die een rustige zomer tegemoetgaat is Wijnaldum. "Die heb ik wel afgeschreven", aldus Van Peperstraten. "Hij is in de zandbak buiten beeld van Oranje. Ik denk dat Koeman in deze tijd naar de grote competities kijkt en welke spelers het daarin goed doen. Buiten de huidige groep komen er niet veel nieuwe spelers bij."

Tot slot buigt Van Peperstraten zich over de achterste linie, waar de keuze gigantisch is voor Koeman. Over de rol van aanvoerder Virgil van Dijk bestaat geen enkele twijfel. "Koeman ziet hem echt nog wel als leider en verlengstuk naar het elftal. Een Van Dijk in vorm zie ik ook wel als een absolute basisspeler voor Oranje."

Matthijs de Ligt

De vraag is meer wie om de mandekker van Liverpool heen komt te spelen. "Komt De Ligt nog terug in de juiste vorm? Is Aké beter centraal of als linksback?", vraagt Van Peperstraten zich hardop af. "De Ligt is niet meer de speler die vier jaar geleden van Ajax naar Juventus ging. Ook bij Bayern komt het er niet helemaal uit. Maar ik voorzie nog steeds dat hij in de toekomst een geweldige vaste centrale verdediger gaat worden voor Oranje."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties