Van Nistelrooij verklapt alvast één wijziging in basiself voor bekerfinale

Vrijdag, 28 april 2023 om 11:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:52

Ruud van Nistelrooij heeft alle vertrouwen in Joël Drommel. De trainer van PSV bevestigt in aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker dat de 26-jarige sluitpost komende zondag tegen Ajax het doel van de Eindhovenaren verdedigt. Drommel is dit seizoen ‘de bekerkeeper’ van PSV, maar gezien het belang van het duel was het de vraag of Van Nistelrooij ook in de bekerfinale voor hem zou gaan kiezen.

Op de voorbeschouwende persconferentie bevestigt Van Nistelrooij dat Drommel zondag onder de Eindhovense lat staat. “Dat heeft hij verdiend op basis van hoe hij zich dit seizoen heeft geprofileerd. Joël is een potentiële keeper voor PSV in de toekomst. Daarom wil je hem erbij betrekken.” De trainer van PSV kan in de bekerfinale beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Mauro Júnior, Armando Obispo en Ismael Saibari ontbreken tegen Ajax.

PSV won vorige week zondag nog overtuigend met 3-0 van de Amsterdammers in competitieverband. Van Nistelrooij vindt zijn ploeg desondanks geen favoriet voor de nieuwe confrontatie met Ajax in de bekerfinale. "Dat laat ik aan jullie (de pers, red.). Wij zijn alleen bezig met ons zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Daar gaat het voor ons om."

Joop Hiele liet zich vrijdagochtend al uit over het mogelijk opstellen van Drommel. De voormalig keeperstrainer van PSV zei tegenover het Eindhovens Dagblad te verwachten dat de keuze voor Drommel geen grote invloed hoeft te hebben. “Hij heeft het dit seizoen naar behoren gedaan." Drommel kwam dit seizoen tot dertien wedstrijden in de hoofdmacht, vier daarvan waren vriendschappelijke duels.

“Uiteindelijk heeft het allemaal met ritme te maken”, stelt Hiele. “Trainers hebben verschillende visies. Kennelijk vindt Van Nistelrooij het heel belangrijk om uit te stralen dat je het in een seizoen met een hele groep doet. En een tweede keeper moet wel ergens op niveau kunnen blijven. Dan is het bekertoernooi een mooie gelegenheid, waarop je jezelf kunt laten zien.”