Ruud van Nistelrooij is ruim jaar na vertrek bij PSV bijna akkoord met nieuwe club

Ruud van Nistelrooij is de grote favoriet om aan de slag te gaan als manager bij Burnley. Volgens De Telegraaf is de 47-jarige Geffenaar bijna akkoord met de clubleiding van the Clarets. Burnley degradeerde het afgelopen seizoen onder de naar Bayern München vertrokken Vincent Kompany uit de Premier League.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat PSV het enigszins pijnlijke vertrek van Van Nistelrooij aankondigde. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelde de oefenmeester vorige maand dat hij hoopt snel aan een nieuwe klus te beginnen. “Het vuur brandt. Ik sta te trappelen. Ik zal me weer moeten bewijzen en resultaat moeten boeken. Nou, prima.”

Van Nistelrooij werd eerder genoemd bij sc Heerenveen, dat echter besloot om Robin van Persie aan te stellen als hoofdcoach.

Diario AS meldde onlangs dat de oud-aanvaller met enkele Spaanse clubs heeft gesproken over een mogelijk dienstverband. Van Nistelrooij hield de namen van de betreffende clubs voor zich.

Ook werd hij een kleine maand geleden door Het Laatste Nieuws in verband gebracht met KRC Genk, terwijl de Belgische journalist Sacha Tavolieri hem linkte aan Leicester City, dat promoveerde naar de Premier League.

Van Nistelrooij lijkt nu echter te kiezen voor Burnley. The Clarets eindigden het afgelopen seizoen negentiende op het hoogste niveau van Engeland en komen daardoor de komende jaargang in de Championship uit.

De Telegraaf noemt het een saillant detail dat Van Nistelrooij als voormalig trainer van PSV straks bij Burnley een oordeel moet vellen over de sportieve toekomst van Wout Weghorst, die zelf graag de overstap naar Ajax maakt.

