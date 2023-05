Van Nistelrooij reageert bij ESPN op vermeende gebarsten relatie met zijn staf

Zondag, 21 mei 2023 om 14:48 • Bart DHanis • Laatste update: 15:29

Ruud van Nistelrooij is naar eigen zeggen geschrokken van het artikel dat vrijdagavond in De Telegraaf verscheen. Volgens de krant zou de temperatuur binnen de technische staf ‘onder het vriespunt liggen’ en zou assistent-trainer Fred Rutten er serieus over nadenken om na dit seizoen zijn taken naast zich neer te leggen in Eindhoven. Tegenover ESPN zegt Van Nistelrooij dat de kwestie enorm is opgeblazen.

Ondanks de twee hoofdprijzen die Van Nistelrooij binnen heeft weten te slepen dit seizoen, heeft de club uit Eindhoven ook de nodige dieptepunten beleefd. Zo werd PSV in de Champions League-play-offs uitgeschakeld door Rangers FC. Ook de teleurstelling na de nederlagen tegen de reeds gedegradeerde ploegen FC Groningen en SC Cambuur was groot, net als na het verloren duel tegen FC Emmen, dat zestiende staat op de ranglijst.

Volgens Ruud van Nistelrooij is de sfeer in de trainersstaf van PSV goed ?? "De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker 18 graden" — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

"Ik ben geschrokken toen ik het las”, begon de PSV-trainer en voormalig speler van onder meer Real Madrid en Manchester United zijn verhaal. "De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker achttien graden. Natuurlijk stijgt het wel eens naar een kookpunt, want dat is waarom je met elkaar bezig bent. Daarna gaan we als één team naar buiten. Dat zijn we altijd geweest, dus ik begrijp de ophef niet."

PSV neemt het zondagmiddag vanaf 14.30 uur op tegen sc Heerenveen. Mochten de manschappen van Van Nistelrooij een overwinning uit het vuur slepen, eindigen de Eindhovenaren definitief als tweede op de ranglijst. Die plek levert PSV een plek op in de voorrondes van de Champions League komend seizoen.