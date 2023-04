Van Nistelrooij nam één PSV'er apart na bekertriomf: 'Dat snap je toch wel?'

Zondag, 30 april 2023 om 22:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:39

Ruud van Nistelrooij heeft voor de vierde keer dit seizoen een wedstrijd tegen Ajax gewonnen. De coach van PSV was na de Johan Cruijff Schaal en twee competitieontmoetingen ook in de finale van de TOTO KNVB Beker te sterk voor de Amsterdammers (1-2). Nadat de ploeg van John Heitinga drie keer had gefaald in de strafschoppenserie (Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez), mocht Fábio Silva het karwei afmaken.

"Er zit heel veel karakter in de ploeg", begint Van Nistelrooij voor de camera bij ESPN. "Je komt achter, dan merk je in de rust in de kleedkamer toch wat aangeslagen gezichten, maar we zijn rustig gebleven en het spel blijven spelen. We weten dat we altijd die goal kunnen maken. Tuurlijk komen we goed weg met de kans van Brian Brobbey (schot op de paal bij 1-0 stand, red.). Vanaf toen dacht ik: dan moeten we hem ook maar winnen."

?? Ruud van Nistelrooij vierde de bekerwinst speciaal met uitblinker Joël Drommel ??



“Ik had 100 procent vertrouwen in zijn kwaliteiten”#ajapsv pic.twitter.com/Z4lBHZ2MK2 — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Van Nistelrooij vond dat 'iedereen goed onder druk werd gezet'. "Ik vond dat er weinig tijd aan de bal was. Heel veel korte en felle duels. Daarin vond ik Ajax reageren ten opzichte van vorige week. Toen vond ik ons de hele wedstrijd dominant in de duels en intercepties. Dat was vandaag fifty-fifty. Dan krijg je zo'n wedstrijd met lange en hoge ballen. Daar komen ook opstootjes bij, iets te veel. Maar dat is hoe voetbal op dit moment wordt beleefd, ook vanuit de media. Je bent of alles of niks. Of een topper of een nul. Dat is ook niet de waarheid natuurlijk. Als je zo wordt beoordeeld, krijg je ook dit soort reacties."

Hans Kraay junior haalt vervolgens aan dat 'heel veel mensen thuis en op social media het gedrag van 22 mensen héél vervelend vonden'. "Laten we het over het spel hebben. Tuurlijk moet je dat als kanttekening plaatsen, maar je speelt een bekerfinale waarbij de belangen groot zijn. Die maakt men ook heel groot. Men, de media. Als je verliest dan ben je... Dat creëer je dan ook een beetje. Of ben je dat niet met me eens? Een penaltyreeks kan je toch niet een heel team op afrekenen? Dat krijg je wel, dat gedrag. Dat is nooit goed te praten, dat weet ik. Gelukkig hebben de fans zich fantastisch gedragen, maar je weet ook dat voetbal emotie is."

Van Nistelrooij nam uitgebreid de tijd om de beker te vieren met de fans van PSV. Ook nam hij Joël Drommel, de bekerkeeper, apart. "Hoe hij het heeft opgepakt, dat snap je toch wel? Hij gaat keepen, krijgt de kans en pakt de beslissende penalty. Dan heb je stappen gemaakt, omdat je vorig jaar weleens moeite had met de druk. Iedereen begon al: 'Drommel, waarom stel je hem op? Waarom doe je dit?' Ik heb honderd procent vertrouwen in zijn kwaliteiten. Dan gun ik hem dit zo, dat hij die prijs gewoon wint. Daar geniet ik dan van."