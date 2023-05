Van Nistelrooij maakt blunderende Joep Schreuder lachertje van de perszaal

Maandag, 1 mei 2023 om 08:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:39

Ruud van Nistelrooij won zondag met de TOTO KNVB Beker zijn tweede prijs als trainer van PSV. Daar leek journalist Joep Schreuder echter niet van op de hoogte. Schreuder feliciteerde Van Nistelrooij na afloop van de bekerfinale namelijk 'met zijn eerste prijs' en de oefenmeester reageerde daar op uiterst gevatte wijze op. "Jij krijgt géén sleutelhanger van mij!"

Nadat de bekerfinale zondag in reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd, trok PSV na strafschoppen aan het langste eind. Daarmee werd er voor de vierde keer dit seizoen van Ajax gewonnen. In juli gebeurde dat voor het eerst: toen zette PSV de Amsterdammers met 3-5 opzij voor de Johan Cruijff Schaal. Dat is een officiële prijs, maar dat leek Schreuder te zijn vergeten.

"Eerste prijs, gefeliciteerd!", opent de NOS-coryfee op de persconferentie na afloop. "Tweede", dient Van Nistelrooij hem direct van repliek. "Bedankt Joep. Jij krijgt geen sleutelhanger van mij!" Met dat laatste refereert Van Nistelrooij aan het onderonsje tussen José Mourinho en Schreuder na afloop van AS Roma - Feyenoord. Toen gaf Mourinho de journalist een sleutelhanger van de gewonnen Conference League-beker mee, als aandenken aan de Rotterdamse nederlaag.

Van Nistelrooij ging na zijn 'sneer' wel serieus in op de vragen van Schreuder. De keuzeheer bevestigde veel aandacht besteed te hebben aan strafschoppen. "Met de nemers, maar ook met Joël Drommel. Fábio (Silva, matchwinner, red.) riep de hele week al dat hij de vijfde eventueel wel wilde nemen en na de wedstrijd kwam hij ook meteen. Anwar El Ghazi zei hetzelfde, maar dat is een beetje lastig, twee. Ik zei: 'Fábio was eerst, dus die neemt de vijfde, jij de vierde'. Fábio heeft het geweldig afgemaakt."