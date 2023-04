Van Nistelrooij lacht na vraag over Xavi Simons: ‘Nee, natuurlijk niet'

Zondag, 23 april 2023 om 18:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:13

Ruud van Nistelrooij was na de klinkende 3-0 zege op Ajax een tevreden man. De trainer van PSV zag hoe zijn ploeg via treffers van Luuk de Jong (tweemaal) en Xavi Simons de overwinning over de streep trok, waardoor de Eindhovenaren op pole position liggen om aan het einde van het seizoen de felbegeerde tweede plek te bemachtigen. De tweede treffer van de middag werd vanaf de strafschopstip gemaakt door Simons. De linksbuiten dwong de penalty zelf af, doordat hij eerder bij de bal was dan Gerónimo Rulli en onderuit werd gehaald door de Ajax-goalie. Van Nistelrooij zegt zich allerminst te verbazen over de snelheid van zijn pupil.

Op de vraag van ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp of Van Nistelrooij 'zich nog weleens vergist in de snelheid van Xavi Simons', reageert de oefenmeester lachend. "Nee, natuurlijk niet. Ik weet nog vanuit de eerste gesprekken die ik met hem had om hem te overtuigen naar PSV te komen, dat ik met hem heb gesproken over zijn snelheid en omschakeling. Hoe sterk hij is. Dat vond hij wel grappig, omdat niet veel mensen het daar met hem over hebben gehad. Ik vond dat hij daarin vanaf het begin, bij balverlies en balwinst, al heel goed in is."

Na zijn benutte strafschop bereidde Simons ook nog eens de 3-0 voor van De Jong, waarmee de eindstand bepaald werd. Waar het precieze verschil tussen de ploegen zat, vindt Van Nistelrooij echter moeilijk te zeggen. "Het verschil... Ik kijk naar onze wedstrijd. Ik vond dat wij stuk voor stuk klaar waren om te strijden. Om alles te geven om dat vanuit een gezamenlijk plan uit te voeren. Ik ben trots op dit team voor vandaag." Het plan van Van Nistelrooij werkte, al loopt de oefenmeester niet met de borst vooruit. "Ik ga ook niet heel bijdehand lopen doen over een plan of over dingen die lukten of niet. Ik ben gewoon trots op dit team. Hoe ze gestreden hebben, hoe ze het balbezit-gedeelte van de tegenpartij samen hebben opgelost."

Van Nistelrooij zegt te weten dat Ajax voetballend een sterke ploeg is. "Dus daar was compactheid en discipline voor nodig", stelt hij. "Van Xavi tot Bakayoko en met Joey (Veerman, red.) en Sangaré. Dat is geweldig gedaan. Het doordekken bij vlagen van de centrale verdedigers. We hebben weinig weggegeven vandaag", concludeert Van Nistelrooij. Door de overwinning staat PSV nu tweede in de Eredivisie, met drie punten voorsprong op Ajax. De tweede plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Volgende week zondag staan beide ploegen weer tegenover elkaar, dan in het kader van de finale van de TOTO KNVB Beker.