Van Nistelrooij kiest met twee wijzigingen voor volledig nieuwe vleugel bij PSV

Zondag, 21 mei 2023 om 13:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:24

De opstelling van PSV voor de competitiewedstrijd in het eigen Philips Stadion tegen sc Heerenveen is bekend. Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, kiest voor een volledig nieuwe rechterkant. Waar Jordan Teze en Johan Bakayoko die flank de afgelopen weken bestreken, krijgen nu Phillipp Mwene en Anwar El Ghazi de kans vanaf de aftrap. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 3.

PSV rekende vorige week zeer moeizaam af met Fortuna Sittard. Dankzij een late goal van Xavi Simons werd het 2-1 in Eindhoven, maar Van Nistelrooij zag en gaf ook aan dat het spel beter moet. Daar moeten Mwene en El Ghazi vanaf de rechterkant voor gaan zorgen. Zij komen in het elftal en zien dat de overige negen posities onveranderd blijven. Walter Benítez keept, terwijl Mwene in de achterhoede gesteund wordt door André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Het middenveld bestaat uit Joey Veerman, Ibrahim Sangaré en Guus Til, terwijl Xavi Simons en Luuk de Jong naast El Ghazi in de voorhoede staan.

PSV kan een uitstekende reeks wedstrijden zondag bekronen met een ticket voor de voorronde van de Champions League. Iedere zege volstaat voor de Eindhovenaren, die hun laatste zes Eredivisie-wedstrijden in winst omzetten. Bovendien is PSV al veertien competitiewedstrijden ongeslagen, al zou puntenverlies weleens fataal kunnen blijken te zijn gezien het lastige duel met AZ in de laatste speelronde. Als de Alkmaarders deze zondag minimaal hetzelfde resultaat neerzetten als Ajax, is een overwinning op PSV van groot belang met het oog op de derde plaats. Van Nistelrooij zal dus hopen de klus tegen Heerenveen al te klaren. De oefenmeester kan tegen de Friezen alleen niet beschikken Armando Obispo en Mauro Júnior.

De pech van PSV is dat het met Heerenveen een ploeg treft die de punten ook nog hard nodig heeft. Na het teleurstellende 0-0 gelijkspel in de vorige speelronde tegen Excelsior staat de ploeg van trainer Kees van Wonderen nog maar net achtste. Het azende RKC Waalwijk heeft slechts één punt minder. Tegenvaller voor Van Wonderen is de absentie van Ché Nunnely, die deze week geblesseerd raakte. Wel keert Syb van Ottele terug, nadat de verdediger tegen Excelsior nog geschorst moest toekijken. PSV is gewaarschuwd, daar Heerenveen buitenshuis meer punten heeft behaald (24) dan in het eigen Abe Lenstra Stadion (18). Bovendien is spits Sydney van Hooijdonk momenteel de Eredivisie-topscorer met zeventien treffers.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Til; El Ghazi, De Jong, Simons

Opstelling sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Bruma, Van Ottele, Köhlert; Tahiri, Haye, Olsson; Colassin, Van Hooijdonk, Sahraoui