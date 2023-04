Van Nistelrooij heeft twee verrassingen in petto voor topper tegen Ajax

Zondag, 23 april 2023 om 13:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:19

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor de topper tegen Ajax bekendgemaakt. De trainer van de oefenmeester heeft twee verrassingen in petto. Ibrahim Sangaré, die de afgelopen duels op de bank moest plaatsnemen ten faveure van Érick Gutiérrez, keert terug in de basis. Jarrad Branthwaite vormt daarnaast een centraal duo met André Ramalho, waardoor Olivier Boscagli als reserve begint. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez begint onder de lat bij de Eindhovenaren. De verdediging wordt gecompleteerd door Jordan Teze, Branthwaite, Ramalho en Patrick van Aanholt. Op het middenveld kiest Van Nistelrooij dus voor de fysieke kracht van Sangaré. De Ivoriaan vormt het defensieve blok met Joey Veerman, Guus Til begint als nummer 10. In de voorhoede houdt de oefenmeester vast aan Johan Bakayoko, aanvoerder Luuk de Jong en Xavi Simons.

Van Nistelrooij kan niet beschikken over de geblesseerden Armando Obispo en Mauro Júnior, maar buiten dat tweetal is iedereen beschikbaar. PSV won zes van zijn laatste zeven wedstrijden en is inmiddels in punten gelijk gekomen met de huidige nummer twee Ajax. Opvallende statistiek voor Van Nistelrooij is zijn ongeslagen status tegen de Amsterdammers. Zowel als speler als trainer verloor de oud-spits nooit van Ajax.

De oefenmeester heeft echter te kennen gegeven niets om het verleden te geven. "Statistieken zijn leuk om in de vakantie een keer te bekijken, maar wij zijn nu bezig om ons volledig te focussen op de wedstrijd van zondag", zei Van Nistelrooij vrijdag. De Eindhovenaren wonnen hun laatste drie onderlinge ontmoetingen met Ajax en wisten daarin bovendien liefst negen keer te scoren.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaith, Ramalho, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Simons