Van Nistelrooij heeft kort voor Leicester City-Arsenal bijzonder weerzien met voormalig plaaggeest

Een bijzonder weerzien zaterdag, kort voor Leicester City - Arsenal. Ruud van Nistelrooij meldde zich voor een analyse bij de desk van TNT Sports, waar Martin Keown als analist al op de manager van de nummer achttien in de Premier League stond te wachten.

Van Nistelrooij en Keown vochten vroeger geregeld verhitte duels uit tijdens duels tussen Manchester United en Arsenal. De strijd kwam tot een kookpunt in september 2003, toen Keown een penalty veroorzaakte in blessuretijd. Van Nistelrooij nam de strafschop, raakte de lat en werd na afloop achterna gezeten door diverse spelers van Arsenal, onder wie Keown.

Eén en ander had te maken met een incident eerder die wedstrijd. Patrick Vieira maakte een trappende beweging richting Van Nistelrooij, die niet werd geraakt maar wel opzichtig zijn beklag deed bij de arbitrage. Vieira kreeg rood en Arsenal moest met tien man verder. The Gunners stapten met een 0-0 gelijkspel van het veld van Old Trafford en werden dat seizoen ongeslagen kampioen.

Kort vóór Leicester City - Arsenal schudden Van Nistelrooij en Keown elkaar de hand. ''Goed om je na al die jaren weer te zien'', werpt Keown op. ''Excuses voor de chaotische taferelen van jaren terug.

Van Nistelrooij koestert ruim twintig jaar later echter geen wrok meer. ''Wat op het veld gebeurt, blijft daar ook. Het was ook een geweldige rivaliteit toen.'' Keown is het daar roerend mee eens. ''Ja, dat was echt geweldig inderdaad.''

Het duo wisselt vervolgens nog wat grappen uit, maar het is duidelijk dat de strijdbijl inmiddels is begraven. Van Nistelrooij is nu vooral bezig met één ding: Leicester voor de Premier League behouden.

Daarvoor zou winst op Arsenal zaterdag zeer welkom zijn. Leicester bezet een degradatieplaats en staat twee punten onder de veilige zeventiende plaats. Eerder dit seizoen verloor Leicester, toen nog met Steve Cooper als manager, in extremis met 4-2 van Arsenal.