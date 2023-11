Van Hooijdonk ziet verkeerde leider bij Oranje: ‘Hij vindt zichzelf belangrijk'

Zondag, 19 november 2023 om 23:25 • Bart DHanis • Laatste update: 23:45

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de manier waarop Wout Weghorst zich de afgelopen maanden profileerde bij het Nederlands elftal, zo heeft hij gezegd bij Studio Voetbal. De voormalig international van Oranje hekelt het ‘theaterstukje’ dat de spits van TSG Hoffenheim opvoerde na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Ierland.

Zaterdagavond verscheen Weghorst voor de camera van de staatsomroep. Interviewer Avsaroglu vroeg waarom Nederland het lastiger had met Ierland dan hij wellicht vooraf gehoopt had. Weghorst kon de vraag niet waarderen en vroeg: “Is dat nou écht waar je het nu over wil hebben?”

Avsaroglu onthulde in de NOS Voetbalpodcast al op het interview met de spits van TSG Hoffenheim en onthulde al dat Weghorst eigenlijk niet wilde dat het interview live werd uitgezonden. Ook zei hij in de podcast dat Weghorst na het interview over Avsaroglu heen ging hangen en door de KNVB weggehaald moest worden.

Bij Studio Voetbal doet de journalist nog meer details uit de doeken over de gebeurtenissen na afloop van het gesprek. “Hij betichtte mij ervan dat wij altijd negatief zijn en dat wij altijd maar de negativiteit opzoeken.”

“Hij vond ook dat we ‘dit’ vaker doen”, gaat Avsaroglu verder. Hij voelt dat het vaker gebeurt zo.” Pierre van Hooijdonk denkt dat Weghorst zichzelf te belangrijk is gaan vinden na het WK in Qatar. “Hij maakte twee goals tegen Argentinië en ging vervolgens de tegenstander al provoceren bij de penaltyreeks.”

“Vervolgens begint de kwalificatie voor het EK. Hij scoort de winnende in Dublin tegen Ierland, houdt een raar interview met Jeroen Stekelenburg. Dan mist hij een penalty tegen Griekenland en wordt hij gewisseld… Virgil van Dijk schiet vervolgens wel een strafschop raak en Weghorst is er als eerste bij om Van Dijk om zijn nek te springen. Nu is hij weer de man en geeft hij een vreselijk interview.”

“Ik heb het idee dat hij zichzelf is gaan zien als een van de leiders van dit Nederlands elftal”, vervolgt de analist. “Alsof hij het elftal moet beschermen, maar langzamerhand begin ik moeite te krijgen met dat hele theater: het is allemaal niet echt. Na de wedstrijd gaat hij heel theatraal languit op de grond liggen omdat hij weet dat de camera hem dan filmt. Dat doe je bewust en daar heb ik moeite mee.”