Van Hooijdonk waagt zich aan ‘hot take’: ‘Ajax moet niet met hem doorgaan’

Maandag, 8 mei 2023 om 10:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:46

Pierre van Hooijdonk zou als Ajax zijnde afscheid nemen van Dusan Tadic. De analist vindt de 34-jarige captain rijp voor een reserverol, maar denkt niet dat hij daarmee om zou kunnen gaan. Rafael van der Vaart is daarover hoopvoller gestemd. "Je kan ook met zo iemand gaan zitten en hem af en toe minuten beloven", suggereert de oud-international bij Studio Voetbal.

In het programma komt Tadic' toekomst bij Ajax ter sprake. De Serviër zou het allemaal niet meer kunnen belopen en op zijn minst op de bank moeten belanden. Van Hooijdonk gaat echter een stapje verder: "Ik zou niet meer met hem doorgaan. En dat klinkt heel hard, want hij heeft fantastische statistieken (11 goals en 20 assists in 44 duels dit seizoen, red.)", aldus de oud-spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Van Hooijdonk 'moet de boel moet opgeschud worden bij Ajax'. "Blind was daar een belangrijke speler in – die is al weg. Dan moet je tegen Tadic zeggen: 'Ga bij Ronaldo spelen of in Amerika, en kom dan terug als trainer'." Tafelgenoot Van der Vaart vindt dat echter onnodig. "Dat hoeft toch niet? Je kan ook met zo iemand gaan zitten en zeggen: 'Af en toe krijg je minuten', bijvoorbeeld tegen mindere tegenstanders. Maar dan zit je wel weer met dat ego-gebeuren", erkent ook Raf uiteindelijk.

Van Hooijdonk ziet een exit echt als enige uitweg. "Het respect als je niet meer speelt ebt weg. Ik denk dat het nu al een probleem is in de kleedkamer, omdat spelers denken: Oh, hij moet weer spelen." Ibrahim Afellay, die ook aan tafel zit, sluit zich daarbij aan. "Het is niet meer te verkopen naar je medespelers als een speler met zo'n staat van dienst iedere keer maar mag blijven staan. Natuurlijk, hij heeft bepaald krediet, maar op een gegeven moment is dat ook voorbij. Het gaat namelijk ook ten koste van het teamspel van Ajax. Hij kan het gewoon niet meer belopen", besluit Afellay.