Van Hooijdonk vergelijkt basisklant Oranje met Frenkie de Jong: ‘De patron’

Maandag, 16 oktober 2023 om 20:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:55

De tafelheren bij Studio Voetbal zijn maandagavond lyrisch over Tijjani Reijnders. De middenvelder van AC Milan staat tegen Griekenland wederom in de basis bij Oranje en dat is volgens Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk volledig terecht. Laatstgenoemde vergelijkt Reijnders zelfs met Frenkie de Jong.

"We hebben zijn potentie onderschat", begint Van der Vaart het betoog over de voormalig AZ-aanvoerder. "Ik zag wel dat het een goede speler was, maar hij was in mijn ogen nog wat jeugdig."

Reijnders is sinds zijn transfer naar Milan uitgegroeid tot een vaste basisspeler in de Serie A. "Hij is in de afgelopen twee, drie maanden echt een volwassen voetballer geworden, zeg ik op basis van de wedstrijd tegen Frankrijk", aldus Van der Vaart.

Van Hooijdonk denkt dat Reijnders vanaf nu vaker in Oranje zal uitkomen. "Hij is multifunctioneel. Hij heeft van alles wat. Het maakt niet uit (waar je hem neerzet, red.). Hij moet altijd spelen. Marten de Roon, dat gaat langzamerhand een beetje klaar zijn. Ook met Mats Wieffer en Joey Veerman..."

"Wat hij ook heel goed doet", vervolgt Van der Vaart de lofzang. "Iedereen wil altijd in de bal spelen, maar hij had tegen Frankrijk ook een paar keer dat hij doorliep. Hij is zo goed geworden dat je eigenlijk niet meer om hem heen kan. Daarom is Koeman ook heel blij met hem."

De oud-speler van Ajax waagt zich zelfs aan een vergelijking met Frenkie de Jong. "Reijnders heeft misschien niet dat niveau, maar hij zou wel heel goed met hem kunnen spelen. Ik hoop dat hij het tegen Griekenland weer laat zien."

Ook Van Hooijdonk durft de twee middenvelders in één adem te noemen. "Je moet niet vergelijken, maar ik doe het toch een beetje. Aan de bal, met dribbels of met loopacties lijkt Reijnders wel een beetje op Frenkie. Echt een beetje de patron, de spelverdeler. "