Van Hooijdonk valt V/d Vaart aan: ‘Hij de beste middenvelder? Dit is heel gek’

Zondag, 7 mei 2023 om 23:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Rafael van der Vaart vindt Quinten Timber in potentie de beste middenvelder van Feyenoord, zo laat hij weten in het programma Studio Voetbal. Volgens de analyticus blinkt Timber onder meer uit vanwege zijn ‘dynamiek’, al is hij wel van mening dat de middenvelder nog moet werken aan zijn scorend vermogen. Collega-analist Pierre van Hooijdonk snapt weinig van de woorden van Van der Vaart en vindt onder anderen Mats Wieffer veel talentvoller.

“In potentie is Quinten Timber de beste middenvelder van Feyenoord”, opent Van der Vaart. Dat klinkt een beetje gek, maar dat denk ik. Hij is de middenvelder met de meeste potentie. Dynamisch, het scorend vermogen moet omhoog, maar hij krijgt de kansen wel. Vandaag met dat wegdraaien, dat passje... Ik denk dat hij de allerbeste middenvelder is, maar dit seizoen is niet gelopen zoals hij hoopte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hooijdonk verbaast zich over de uitspraak van zijn collega. “Dat klinkt inderdaad heel gek. Ik vind dat niet echt het type speler dat jij vaak goed vindt. Dan denk ik eerder aan een type-Wieffer, die het spel sneller ziet. Timber moet heel vaak zijn lichaam gebruiken om een paar seconden extra tijd te krijgen. Szymanski heeft ook een extra oog, kan iemand wegsteken, heeft een fantastisch afstandsschot. Kökçü staat natuurlijk buiten kijf. Dat jij hem van deze vier middenvelder de nummer één-positie toedicht...”

“Ik heb het over de meeste potentie”, reageert Van der Vaart. “En over Wieffer... Ik heb altijd gezegd dat het een ‘tempootje’ te laag is. Vandaag had hij meer ruimte. Dat kunstgras was natuurlijk verschrikkelijk, maar hij schoot elke bal over de zijlijn. Bij Timber druipt de kwaliteit ervan af, maar het komt er nog niet uit. Kökçu is de absolute man, maar meer een spelmaker. Dat is niet te vergelijken. Als jij zegt Zerrouki, Wieffer... Dan denk ik dat Timber de meeste potentie heeft”, besluit Van der Vaart.