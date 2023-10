Van Hooijdonk: ‘Topclubs hebben geslapen, niemand wist dat hij zó goed is’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:39 • Mart van Mourik

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn onder de indruk van het spel dat Quilindschy Hartman en Tijjani Reijnders op de mat legden tegen Frankrijk. Met name laatstgenoemde viel in positieve zin op bij het analistenduo.

“De beste spelers waren voor mij Hartman, en met name Reijnders”, concludeert Van Hooijdonk voor de camera van de NOS direct na afloop van het verloren EK-kwalificatieduel met de Fransen (1-2). “Het gemak waarmee hij speelde bij zijn eerste basisplek... ik vond het echt indrukwekkend.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat Reijnders zich niet zozeer snel ontwikkeld heeft, maar dat hij het altijd in zich heeft gehad. Zijn kwaliteiten zijn alleen een beetje onderschat of onderbelicht geweest. Die Italianen hebben het wel in hem gezien. Je kan namelijk niet op basis van wat trainingen plotseling zó veel beter worden. Dit heeft in die jongen gezeten, maar nu bij een topclub zien we het ineens wél!”

“Ik denk dat Hartman gewoon al over deze kwaliteiten beschikte”, besluit Van Hooijdonk. “Andere clubs hebben ook gewoon geslapen. Niemand had gedacht: Reijnders komt bij Milan en speelt vanaf de eerste seconde alles.”

Van der Vaart vindt ook dat Hartman en Reijnders de uitblinkers waren. “Maar Reijnders... Als je op het middenveld speelt tegen een dusdanig goed Frankrijk... Die zijn zó sterk! Reijnders ziet er niet zo groot uit, maar hij is heel sterk aan de bal. Hij heeft zó veel bijgeleerd in Italië.”

Toch is Van der Vaart het niet volledig een met zijn collega-analist en ziet dat de middenvelder sprongen heeft gemaakt bij AC Milan. “Ik heb hem ook wel wedstrijden bij AZ zien spelen dat hij te veel met de bal liep en die ook wel verloor. Nu was hij zó balvast in zo’n wedstrijd.”

“Als je bij zo’n grote club in de basis staat dan krijg je ook bevestiging en weet je: ik kan het aan. Je wil toch niet zeggen dat het dezelfde speler is die wegging bij AZ? Ik vind hem wel degelijk gegroeid. Eerst vond ik het een jeugdvoetballer, en nu vind ik hem volwassen”, aldus Van der Vaart.